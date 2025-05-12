Ведущий «Радио 1» поделился воспоминаниями о покойной жене Гайдая Нине Гребешковой: «Испытываешь, наверное, целую гамму чувств»

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)
10 мая скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Публика знает актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».
В 2009 году ведущий «Радио 1» Алексей Кизенков работал с заслуженной артисткой России — они встретились на съемочной площадке фильма режиссера Николая Лебедева «Фонограмма страсти». Еще Алексей виделся с Ниной Павловной на кинопроекте «Экипаж».
Кизенков поделился, что режиссер по старой дружбе пригласил его помочь актерам с озвучкой.
Ведущий «Радио 1» признался, что в юности порой пропускал школу ради просмотра фильмов Гайдая. Он также вспомнил, как Нина Павловна относилась к работе. Со слов Алексея, очень ценно иметь возможность наблюдать вживую за игрой артиста такого уровня.
Во время работы с Гребешковой Алексей осознавал, что не может плохо отыграть сцену.
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Кизенков поделился, что режиссер по старой дружбе пригласил его помочь актерам с озвучкой.
«Естественно, испытываешь, наверное, целую гамму чувств, когда встречаешь, сталкиваешься на площадке с таким человеком», — отметил Алексей.
Ведущий «Радио 1» признался, что в юности порой пропускал школу ради просмотра фильмов Гайдая. Он также вспомнил, как Нина Павловна относилась к работе. Со слов Алексея, очень ценно иметь возможность наблюдать вживую за игрой артиста такого уровня.
«Вот хорошо помню, это внимательность к деталям, то, чего не хватает, наверное, вот сейчас очень молодым начинающим артистам», — подчеркнул Кизенков.
Во время работы с Гребешковой Алексей осознавал, что не может плохо отыграть сцену.
«Ты рискуешь стать просто персоной нон грата на площадке», — уточнил Кизенков.
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