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Ведущий «Радио 1» поделился воспоминаниями о покойной жене Гайдая Нине Гребешковой: «Испытываешь, наверное, целую гамму чувств»

Алексей Кизенков поделился воспоминаниями об актрисе Нине Гребешковой
Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

10 мая скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Публика знает актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».
В 2009 году ведущий «Радио 1» Алексей Кизенков работал с заслуженной артисткой России — они встретились на съемочной площадке фильма режиссера Николая Лебедева «Фонограмма страсти». Еще Алексей виделся с Ниной Павловной на кинопроекте «Экипаж».

Кизенков поделился, что режиссер по старой дружбе пригласил его помочь актерам с озвучкой.

«Естественно, испытываешь, наверное, целую гамму чувств, когда встречаешь, сталкиваешься на площадке с таким человеком», — отметил Алексей.

Ведущий «Радио 1» признался, что в юности порой пропускал школу ради просмотра фильмов Гайдая. Он также вспомнил, как Нина Павловна относилась к работе. Со слов Алексея, очень ценно иметь возможность наблюдать вживую за игрой артиста такого уровня.

«Вот хорошо помню, это внимательность к деталям, то, чего не хватает, наверное, вот сейчас очень молодым начинающим артистам», — подчеркнул Кизенков.

Во время работы с Гребешковой Алексей осознавал, что не может плохо отыграть сцену.

«Ты рискуешь стать просто персоной нон грата на площадке», — уточнил Кизенков.

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#актриса
#режиссёр
#радио 1
#смерть
Психолог назвала симптомы хронической усталости
Психолог Сальникова: бессонница является признаком хронической усталости
12 мая 2025, 18:47

Фото: iStock/fizkes

12 мая в мире отмечается День осведомленности о синдроме хронической усталости.
Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что хроническая усталость — это медицинский диагноз — стойкое хроническое нарушение иммунной системы, сердечно-сосудистой системы, гормональной системы, которое ведет к хронической усталости.

«Из-за стрессов, перенапряжений, нестабильной работы нервной системы у нас появляются хронические заболевания, которые подтверждают, что хроническая усталость — медицинский диагноз», — сказала она.

По словам психолога, серьезный признак хронической усталости — бессонница или постоянная сонливость.

«Когда, например, вы спите 3−4 дня подряд по 12 часов и все равно не можете выспаться. Либо наоборот: не можете около 2−3 недель уснуть. Хроническая усталость — это недовольство, упадок сил. Причем важно всегда сравнивать себя в прошлом и с настоящим (в этом состоянии)», — объяснила Сальникова.

Она добавила, что если чувствуется упадок сил, хотя отдых был совсем недавно, то стоит обратить на это внимание.

«Как любая болезнь, хроническая усталость требует времени для вылечивания. И очень важно отнестись к этому серьезно, то есть принять, что вы, действительно, болеете», — пояснила Сальникова.

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#психолог
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#диагноз
#заболевания
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«Если возьмём Киев, конечно, явлюсь. Я уважаю российские суды»: Симоньян получила повестку в суд в Киеве
Маргарита Симоньян получила повестку в суд в Киеве
12 мая 2025, 18:14

Маргарита Симоньян (rадр из видео: Telegram @margaritasimonyan)

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила повестку в суд в Киеве. В своём Telegram-канале она опубликовала фотографию судебного извещения.
Из текста документа следует, что журналистка должна явиться по уголовному дело в Шевченковский районный суд Киева 19 июня 2025 года.

«Какие оптимисты. Я вот не уверена, что мы к лету возьмём Киев. Но если возьмем, то, конечно, явлюсь. Я уважаю наши российские суды», – с иронией подписала фотографию Симоньян.

Ранее в этот день Симоньян высказалась о поведении президента Франции Эммануэля Макрона, который во время визита в Киев спешно убрал со стола подозрительный белый свёрток, когда журналисты включили камеры. Журналистка убеждена, что это были наркотики. При этом в Елисейском дворце утверждают, что на столе главы государства лежал обычный носовой платок.

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#маргарита симоньян
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День Якова Теплого 13 мая: как избежать проблем с финансами и сохранить благополучие в семье, народные приметы
12 мая 2025, 18:09

Фото: iStock/Arvydas Lakacauskas

В народном календаре 13 мая — это день Якова Теплого. Такое название он получил потому, что к середине мая обычно уже устанавливается тёплая погода, и люди начинают активно работать в поле. В этот день православные христиане почитают одного из самых близких учеников Иисуса Христа, апостола Иакова Зеведеева. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/stigalenas

Апостол Иаков, родной брат апостола Иоанна Богослова, являлся одним из ближайших сподвижников Иисуса Христа. Оба апостола носили имя Зеведеевы, так как происходили из семьи Зеведея, который был рыбаком, жившим на Геннисаретском озере.

После Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух, святой Иаков отправился в миссионерское путешествие по Испании и другим странам, распространяя учение Иисуса Христа. Вернувшись в Иерусалим, он активно проповедовал, утверждая, что Иисус Христос является истинным Мессией и Спасителем мира. В своих проповедях апостол Иаков также критиковал фарисеев и книжников за их жестокосердие и неверие.

Иудеи, не в силах противостоять апостольскому слову, прибегли к крайним мерам. Они наняли философа-волхва Гермогена, известного своими оккультными знаниями, чтобы тот вступил в диспут с апостолом и опроверг его утверждения о Христе как обетованном Мессии. Гермоген направил к апостолу своего ученика Филита. Однако Филит, выслушав проповедь святого Иакова, уверовал в Иисуса Христа. Это произвело столь сильное впечатление на Гермогена, что он сжег свои магические книги, принял крещение и стал истинным последователем христианства.

Не удовлетворившись этим, иудеи убедили царя Ирода Агриппу, правившего Иудеей в период с 40 по 44 годы, схватить апостола Иакова и приговорить его к смерти. Святой Иаков, несмотря на смертный приговор, продолжал бесстрашно свидетельствовать о Христе. Его мужество произвело глубокое впечатление на одного из доносчиков, Иосию, который уверовал в истинность слов апостола о пришествии Мессии.

Когда апостола вели на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своих грехах и молил о прощении. Апостол Иаков, проявив великодушие, обнял и поцеловал его, сказав: «Мир тебе и прощение». Иосия, вдохновленный примером апостола, публично исповедал свою веру во Христа и был обезглавлен вместе с ним в 44 году в Иерусалиме.


Приметы дня


Фото: iStock/va103

  • Если на Якова выдался погожий день, то лето будет долгим и жарким.
  • Дождь с утра — к богатому урожаю зерна.
  • Звездная ночь на 13 мая сулит лето с грозами.
  • Обилие майских жуков — к засухам летом.

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Что можно делать в Яков день


Фото: iStock/Santje09

13 мая принято ходить в храм и возносить святому молитву. Апостолу Иакову Зеведееву молятся в укреплении веры, помощи в избавлении от скорби и жизненных неурядиц и избавлении от недугов.

Женщинам в этот день рекомендуется заниматься уборкой. Считалось, что чем больше дел хозяйка дома сделает до полудня, тем больше благополучия будет у семьи.

Мужчины в этот день обычно работают на земле и готовятся к посевным работам. Кроме того, 13 мая принято покупать садовый инвентарь или чинить старый. Инструмент, купленный на Якова, долго прослужит.

Что нельзя делать в этот день


По народным поверьям, в день Якова Теплого не следует надевать одежду красного, розового или оранжевого цвета, иначе будет сложно устроить личную жизнь. А для тех, кто уже находится в отношениях, яркая одежда может привлечь раздор в семью.

Нельзя 13 мая давать или брать деньги в долг — это сулит финансовые проблемы.

В день памяти Иакова не стоит ворошить прошлое, иначе можно навлечь на себя новые беды и проблемы.


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#история
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Скончалась легенда советского балета Алла Осипенко
12 мая 2025, 17:51

Алла Осипенко (Фото: РИА Новости/ Леся Полякова)

На 93-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, легендарная балерина Алла Осипенко. О кончине звезды сообщила пресс-служба Мариинского театра в Телеграм-канале.
«12 мая на 93-м году жизни ушла легенда мирового балета — Алла Евгеньевна Осипенко, чье имя стало символом изящества, красоты и бескомпромиссного служения искусству», — отмечалось в сообщении.

Невестка балерины уточнила, что она ушла из жизни шесть утра, проинформировало агентство РИА Новости. Со слов невестки Осипенко, дату прощания еще не определили, но церемония, скорее всего, будет в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.

Алла Осипенко появилась на свет в 1932 году в Ленинграде и накануне Великой Отечественной войны поступила в Ленинградское хореографическое училище. Она являлась одной из последних учениц Агриппины Вагановой — легендарной балерины. После выпуска в 1950-м Алла начала танцевать в балетной труппе Мариинского театра, тогда — Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. Спустя четыре года она стала прима-балериной и состояла в труппе двадцать лет.

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#театр
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Ушла из жизни вдова Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова
12 мая 2025, 17:37

Нина Гребешкова (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Ушла из жизни вдова режиссёра Леонида Гайдая, заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Об том сообщает Союз кинематографистов России на своём сайте.
Звезды «Бриллиантовой руки» не стало 10 мая в возрасте 95 лет.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. С первого раза она поступила во ВГИК и уже на первом курсе дебютировала в кино, сыграв в фильме режиссёра Константина Юдина «Смелые люди».

В творческой биографии артистки порядка 130 киноролей, однако зрители больше всего полюбили её роли к фильмах мужа, режиссёра Гайдая. Она сыграла в следующих картинах: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».

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