Николая Дроздова экстренно госпитализировали
Известного российского телеведущего Николая Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
У 88-летнего Дроздова развился деформирующий гонартроз коленных суставов 3-й степени. Его мучают сильные боли и хромота.
Согласно информации Mash, одно колено ведущего практически не разгибается, из-за этого он ходит с тростью. По этой причине Николая Николаевича госпитализировали. Ему выполнят операцию по замене суставов в коленях.
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