«Классный актер, но пить ему нельзя»: личные драмы Александра Домогарова, звездная болезнь, измены женам и скандалы в театре
12 июля свой день рождения отмечает российский актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РФ Александр Домогаров. Ему исполняется 62 года. Он стал известен широкой аудитории после участия в третьей части «Гардемаринов» и закрепил успех в картинах «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве в семье с богатыми творческими и историческими традициями. Его отец Юрий Львович Домогаров был известным актером и театральным деятелем, участником Великой Отечественной войны, а мать Наталья Петровна посвятила себя семье. Дворянские корни семьи (дед по отцу — морской офицер Лев Кованько, бабушка Нина Аркадьевна Домогарова принадлежала к дворянскому роду) во многом сформировали харизму и характер будущего актера.
С детства Александр увлекался литературой и театром, а в 1980 году поступил в знаменитое Щепкинское училище. Его дипломная роль Раскольникова в «Преступлении и наказании» уже тогда показала выдающийся талант молодого актера. После окончания училища в 1984 году началась его профессиональная карьера в Малом театре, затем в Театре Советской Армии, а с 1995 года — в Театре имени Моссовета, где он стал ведущим актером.
Работа в кино
Настоящая слава пришла к Домогарову в кино. Роль Павла Горина в «Гардемаринах III» (1992) сделала его узнаваемым, а образ графа де Бюсси в «Графине де Монсоро» (1997) превратил в секс-символ 1990-х. Особого внимания заслуживает его работа в польской исторической драме «Огнём и мечом» (1999), получившая признание на Каннском кинофестивале. В 2000-е годы актёр закрепил успех в популярных сериалах «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого».
Сейчас фильмография Домогарова насчитывает более 120 работ, в том числе в картинах «Крест милосердия», «Белый танец», «Саломея», «Пепел Феникса», «Сатисфакция», «Не отрекаются любя...», «Пилот международных авиалиний» и «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», где он сыграл главные роли.
Помимо актерского мастерства, Домогаров проявил себя как талантливый певец (выпустил два альбома в жанре русского шансона) и мастер дубляжа, подарив голос героям картин «Дориан Грэй» и «Мата Хари».
Личная жизнь
Первая любовь Александра Домогарова оставила в его жизни глубокий трагический след. В 18 лет юный актер женился на Наталье Сагоян, с которой познакомился во время дачного отдыха. Их роман, начавшийся с наивной влюбленности и даже драк с местными парнями за внимание возлюбленной, завершился семейной драмой. В браке родились близнецы, но один из детей не выжил. Оставшийся сын Дмитрий стал для актера одновременно болью и напоминанием о той трагедии.
«У нас начался, можно сказать, дачный роман. Мы были с Наташей очень молоды. Наши дачи располагались в одном населенном пункте, поэтому виделись мы с ней буквально каждое лето. Как-то я даже дрался с местными мальчишками за нее. Да, вот такая первая и настоящая любовь у меня была. У нас родился сын Дмитрий. Точнее, близнецы родились, но один ребенок не выжил. Мне бабушка тогда сказала очень страшные слова: «Двойняшки никогда не отпускают друг друга далеко». Я осознал это только через время. Так и случилось. Это был самый ужасный момент в моей жизни», — цитирует Домогарова издание globalmsk.ru.
Судьба жестоко подтвердила это предсказание, когда в 2008 году Дмитрий погиб в автомобильной катастрофе.
После болезненного развода актер нашел утешение в браке с костюмером Ириной Гуненковой, которая подарила ему сына Александра. Этот десятилетний союз казался прочным, пока в жизнь Домогарова не вошла актриса Наталья Громушкина. Их отношения превратились в череду скандалов, взаимных упреков и даже обвинений в домашнем насилии. После болезненного разрыва Громушкина попыталась приписать актеру отцовство своего ребенка, но генетическая экспертиза опровергла эти утверждения.
В промежутках между браками Домогаров пережил несколько страстных, но недолгих романов. Наиболее обсуждаемым стал его союз с Мариной Александровой, которая была младше актера на двадцать лет. Не менее драматичными оказались отношения с бизнесвумен Ларисой Черниковой, скончавшейся от рака.
«Этот диагноз был поставлен очень давно, еще до нашего знакомства. Я знал, что это так. Только вот никто не знал, когда придет этот час X. Это страшно — жить и понимать, что он настанет», — рассказывал Домогаров в одном из интервью.
В 2020 году общественность узнала о новом увлечении Домогарова — молодой танцовщице Татьяне Степановой. Однако эти отношения, построенные на тотальном контроле и постоянных изменах со стороны актера, продлились лишь два года. Татьяна, мечтавшая о семье и детях, не смогла принять эгоцентричную позицию партнера, требовавшего от нее отказа от карьеры.
Сегодня, в 2025 году, кажется, буря в личной жизни актера наконец утихла. О своей нынешней спутнице Домогаров говорит скупо, называя ее «помощником и другом». По слухам, это женщина, далекая от мира искусства, ценящая личное пространство и не стремящаяся к публичности.
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Скандалы с актером
Жизнь народного артиста России Александра Домогарова всегда балансировала между гениальными ролями и громкими скандалами. В 2025 году актер по-прежнему продолжает оставаться одной из самых противоречивых фигур российского театра и кино.
Алкогольные проблемы Домогарова неоднократно ставили под угрозу его профессиональную репутацию. Ярким примером стал инцидент 2006 года, когда актер после продолжительного запоя был госпитализирован. Кинооператор Кирилл Мошкович в одном из интервью рассказывал, что пришлось отменить несколько съемочных дней из-за загула актера:
«Это огромные деньги, которые теряют продюсеры. А еще, это пренебрежительное отношение к коллегам. Саша классный актер, но пить ему нельзя, так же как и Мише Ефремову. В итоге, продюсеры сняли его с роли и пришлось срочно искать замену, хотя, сделать это было непросто».
Звездная болезнь Домогарова стала притчей во языцех в театральных кругах. Сам актер признавал, что в молодости вел себя как «пуп Земли» — хамил правоохранителям, пренебрежительно относился к коллегам, требовал особого отношения. Его бывшая жена Наталья Громушкина лишилась работы в театре по его настоянию после развода. Ольга Остроумова, партнерша по сцене, вспоминала, как Домогаров болезненно реагировал на любую критику.
Кульминацией театральных войн Домогарова стал его уход в 2024 году из Театра Моссовета после 30 лет службы. Конфликт с новым худруком Евгением Марчелли достиг точки кипения, когда в репертуар начали вводить спектакли с участием родственников руководства. «Театр превратился в циничный проект», — писал Домогаров в открытом письме, резко критикуя постановку «Общага на крови». Но некоторые расценили уход актёра из театра как нежелание руководства мириться с поведением Домогарова.