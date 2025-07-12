12 июля 2025, 14:43

Александр Домогаров (Фото: Instagram*@domogarov_al)

12 июля свой день рождения отмечает российский актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РФ Александр Домогаров. Ему исполняется 62 года. Он стал известен широкой аудитории после участия в третьей части «Гардемаринов» и закрепил успех в картинах «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа в кино Личная жизнь Скандалы с актером



Ранние годы

Работа в кино

Александр Домогаров (Фото: Instagram*@domogarov.aleksandr)



Личная жизнь

«У нас начался, можно сказать, дачный роман. Мы были с Наташей очень молоды. Наши дачи располагались в одном населенном пункте, поэтому виделись мы с ней буквально каждое лето. Как-то я даже дрался с местными мальчишками за нее. Да, вот такая первая и настоящая любовь у меня была. У нас родился сын Дмитрий. Точнее, близнецы родились, но один ребенок не выжил. Мне бабушка тогда сказала очень страшные слова: «Двойняшки никогда не отпускают друг друга далеко». Я осознал это только через время. Так и случилось. Это был самый ужасный момент в моей жизни», — цитирует Домогарова издание globalmsk.ru.

Ириной Гуненковой с сыном Александром (Фото: Instagram*@domogarov.aleksandr)



«Этот диагноз был поставлен очень давно, еще до нашего знакомства. Я знал, что это так. Только вот никто не знал, когда придет этот час X. Это страшно — жить и понимать, что он настанет», — рассказывал Домогаров в одном из интервью.

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Скандалы с актером

Александр Домогаров (Фото: Instagram*@domogarov.aleksandr)



«Это огромные деньги, которые теряют продюсеры. А еще, это пренебрежительное отношение к коллегам. Саша классный актер, но пить ему нельзя, так же как и Мише Ефремову. В итоге, продюсеры сняли его с роли и пришлось срочно искать замену, хотя, сделать это было непросто».