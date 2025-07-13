13 июля 2025, 14:22

Нино Нинидзе (Фото: Instagram*@ninosha13)

13 июля грузинско-российская актриса Нино Нинидзе отмечает свой 34-й день рождения. Её творческий путь — это череда ярких ролей, а личная жизнь — история непростых испытаний, которые она преодолевает с присущим ей достоинством. Подробности о жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа в кино Личная жизнь



Ранние годы

Ия и Нино Нинидзе (Фото: Instagram*@ninosha13)



«Что такое батареи, я узнала, только когда мы переехали в Москву, а мне к тому времени уже исполнилось 6 лет. В Грузии у нас отопления не было. Мы спали одетыми на одной кровати, прижавшись друг к другу, – я, мама и мой старший брат Георгий».

Работа в кино

Нино Нинидзе (Фото: Instagram*@ninosha13)



Личная жизнь

Нино Нинидзе с сыном Александром (Фото: Instagram*@ninosha13)



Нино Нинидзе и Максим Виторган (Фото: Instagram*@ninosha13)



Нино Нинидзе и Михаил Кремер (Фото: Instagram*@ninosha13)



«Рядом с тобой я обрела: ощущение дома, уверенность в завтрашнем дне и истинную эмоциональную близость».