«Они мне уже не помогают»: Юная невеста Григория Лепса легла под капельницу

13 июля 2025, 11:50

Аврора Киба заявила о серьёзном ухудшении своего здоровья

Аврора Киба и григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба сделала заявление о состоянии своего здоровья. 19-летняя девушка рассказала, что пошла на радикальные меры, чтобы восстановить своё состояние организма. Об этом Киба сообщила в своём блоге.





Аврора не так давно приняла участие в шоу «Мастер игры», после которого её самочувствие ухудшилось. Девушка призналась, что сильно мёрзла в Марокко, и это сказалось на её здоровье.

«Я сильно заболела, пропив антибиотики и поняв, что даже они мне уже не помогают, — нужно было ехать в больницу капаться. Поэтому я попросила Джокера забрать мою душу. Без уважительной причины я бы не уехала, страсти только накалялись, было слишком интересно», — поделилась с поклонниками Аврора.