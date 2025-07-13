«Они мне уже не помогают»: Юная невеста Григория Лепса легла под капельницу
Аврора Киба заявила о серьёзном ухудшении своего здоровья
Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба сделала заявление о состоянии своего здоровья. 19-летняя девушка рассказала, что пошла на радикальные меры, чтобы восстановить своё состояние организма. Об этом Киба сообщила в своём блоге.
Аврора не так давно приняла участие в шоу «Мастер игры», после которого её самочувствие ухудшилось. Девушка призналась, что сильно мёрзла в Марокко, и это сказалось на её здоровье.
«Я сильно заболела, пропив антибиотики и поняв, что даже они мне уже не помогают, — нужно было ехать в больницу капаться. Поэтому я попросила Джокера забрать мою душу. Без уважительной причины я бы не уехала, страсти только накалялись, было слишком интересно», — поделилась с поклонниками Аврора.Избранница народного артиста России легла под капельницу 7 июля, а сегодня сообщила, что полностью оправилась после болезни. Аврора, покинув стены медицинского учреждения, тут же отправилась в салон красоты к косметологу.
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