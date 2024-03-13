Новая выставка Союза художников России откроется в мытищинском музее

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Мытищах 15 марта откроется выставка Союза художников России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Персональная выставка художника Альберта Солтанова «В пути» будет ждать гостей в Мытищинской галерее искусств, которая является крупным центром культуры и искусства Подмосковья.
Стоит отметить, что все желающие смогут попасть н а выставку до 26 мая 2024 года.
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«Название выставки символизирует движение и развитие художественной карьеры художника. Картины серии «Дорога» метафоричные и многогранные, отражают традиции русского искусства и литературы, где тема дороги имеет важное значение. Работы, представленные на выставке затрагивают темы устремлений и русской природы. Произведения художника передают чувство уюта, искренности и мирного сосуществования с окружающим миром. При этом выставка раскрывает разнообразие и глубину его творчества», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева