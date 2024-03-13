В Коломне проведут фестиваль-конкурс духовной поэзии

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Фестиваль-конкурс духовной поэзии «Вера. Надежда. Любовь» проведут в доме культуры «Текстильщик» в городе Озёры округа Коломна в четверг, 14 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В конкурсной программе примут участие ученики общеобразовательных школ, а также воспитанники воскресных школ и учреждений культуры. Они будут соревноваться в двух номинациях: «Поэзия» и «Проза», — говорится в сообщении.Фестиваль приурочен ко Дню православной книги, который отмечается в России 14 марта. Именно в этот день в 1564 года была выпущена первая российская печатная книга «Апостол».
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