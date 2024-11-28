Новички в финале пятого сезона Молодежного проекта «Театральный поединок»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Финал пятого сезона Молодежного проекта «Театральный поединок» состоится на Большой сцене Московского Губернского театра 30 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В проекте участвуют 32 театральных коллектива из 26 городов Подмосковья. На протяжении года юные актеры принимали участие в образовательной, конкурсной и партнерских программах проекта.
В финале встретятся три команды:
Автор и руководитель Московского областного проекта «Театральный поединок» Максим Драченин в беседе с «Радио 1» заявил, что осенний этап конкурса больше превзошел все ожидания.
Также собеседник рассказал о прошедших в финал командах.
По его словам, новички превзошли старичков мотивацией, уверенностью в себе и желанием победить.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По результатам заключительной игры команды-финалисты распределятся по местам на пьедестале почета. Оценивать встречу будет авторитетное жюри в составе деятелей российского театрального искусства
В завершении вечера состоятся гала-концерт, церемония закрытия и награждение участников, финалистов и победителей проекта.
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В финале встретятся три команды:
- ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» (г. Орехово-Зуево);
- Детская театральная школа «Семь Я» (г.о. Долгопрудный);
- Театральная студия «ArtRise» (г. Ликино-Дулево).
Автор и руководитель Московского областного проекта «Театральный поединок» Максим Драченин в беседе с «Радио 1» заявил, что осенний этап конкурса больше превзошел все ожидания.
«В осенний этап конкурсной программы прошло 16 коллективов. Конечно, это была очень жаркая битва, в которой просто каждый был достоин пройти в финал. Поэтому здесь пришлось с нашим арбитрам очень сосредоточиться. Буквально на доле баллов выходили вперед. Теперь мы ждем финальную игру и поддержки болельщиков», — сказал он.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Также собеседник рассказал о прошедших в финал командах.
«Две команды не первый год участвуют. И они удивили своей работой и развитием. Еще в этом году в финал прошла команда, которая впервые в этом году принимает участие — это «Зимний театр» из Орехово-Зуево. Здесь все были тоже удивлены. Обычно, когда новая команда приходит в новом сезоне играть, то им тяжело бодаться со старичками. И здесь нет такого, что кто-то талантливее — нет, тут вопрос в том, кто и как работает над собой, как замотивирован побеждать и развиваться», — поделился руководитель проекта.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По его словам, новички превзошли старичков мотивацией, уверенностью в себе и желанием победить.
«Если мы говорим про, например, импровизацию, то самое главное — уверенность. Потому что, как я всегда говорю, в импровизации нет слова «ошибка». Там нельзя сделать что-то не так. Эта смелость и азарт, я думаю, некие секретные лайфхаки. Это и в жизни важно применять», — добавил Максим Драченин.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По результатам заключительной игры команды-финалисты распределятся по местам на пьедестале почета. Оценивать встречу будет авторитетное жюри в составе деятелей российского театрального искусства
В завершении вечера состоятся гала-концерт, церемония закрытия и награждение участников, финалистов и победителей проекта.
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Анастасия Бондарева