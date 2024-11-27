В Кашире состоится фестиваль-конкурс патриотической песни

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Окружной фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Споёмте, друзья!» состоится в субботу, 30 ноября, в Доме культуры имени Ленина в Кашире, мероприятие посвящено 83-й годовщине битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участники фестиваля-конкурса будут выступать в четырёх возрастных группах: 12-17 лет, 18-35 лет, 36-54 лет, 55 лет и старше. Конкурс проводится в двух номинациях — малые ансамбли (дуэты, трио и квартеты) и солисты-вокалисты», — говорится в сообщении.Перед началом конкурной программы гостям фестиваля продемонстрируют документальный фильм «Клинок генерала Белова» режиссёров Сергея Русакова и Владимира Чеботарёва.
Конкурс начнётся в полдень. Вход свободный, возрастное ограничение — 12+.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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