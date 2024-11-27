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Финалист Национальной премии из Одинцова создал музыкальную платформу

Александр Дроздов (фото: пресс-служба премии «Россия — страна возможностей»

Александр Дроздов (фото: пресс-служба премии «Россия — страна возможностей»

Александр Дроздов из Одинцова работал начальником смены в аэропорту Внуково и параллельно занимался организацией и продюсированием музыкальных проектов. Победа в конкурсе на национальную премию «Россия — страна возможностей» позволила ему полностью переключиться на музыкальную сферу, сообщает пресс-служба премии.
«Александр создал платформу для музыкантов, где любой исполнитель может прислать свою песню и её оценят. Эту идею он подал на грант на Тавриде — и получил миллион рублей, что позволило ему масштабировать проект», — говорится в сообщении.
Сейчас на музыкальной платформе Александра реализуются различные проекты, в числе которых «ПРО БАТТЛ», «Лучшая песня месяца», «ПРО ПЕСНИ», а также экспресс-турниры. Александр также сумел организовать «17 независимый баттл». Это крупнейший музыкальный конкурс в онлайн-формате, участие в котором приняли многие звёзды индустрии.



Александр Дроздов помогает продвижению молодых артистов, многие исполнители благодаря ему смогли раскрыть свой талант и получить признание аудитории.

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В Кашире состоится фестиваль-конкурс патриотической песни
27 ноября 2024, 14:43

Фото: istockphoto.com/Sonate

Окружной фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Споёмте, друзья!» состоится в субботу, 30 ноября, в Доме культуры имени Ленина в Кашире, мероприятие посвящено 83-й годовщине битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участники фестиваля-конкурса будут выступать в четырёх возрастных группах: 12-17 лет, 18-35 лет, 36-54 лет, 55 лет и старше. Конкурс проводится в двух номинациях — малые ансамбли (дуэты, трио и квартеты) и солисты-вокалисты», — говорится в сообщении.
Перед началом конкурной программы гостям фестиваля продемонстрируют документальный фильм «Клинок генерала Белова» режиссёров Сергея Русакова и Владимира Чеботарёва.

Конкурс начнётся в полдень. Вход свободный, возрастное ограничение — 12 .

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#искусство
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Исполнительницы из Каширы завоевали награду конкурса «Матрёшка»
27 ноября 2024, 12:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Две участницы вокального коллектива «Элегия» каширского дома культуры «Ожерелье» Арина Никифорова и Татьяна Ветрова заняли третье место на международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Матрёшка», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В конкурсе приняли участие коллективы и солисты из пяти российских регионов: Московской области, Башкортостана, Пензенской, Ульяновской и Самарской областей, а также из стран ближнего зарубежья. По итогам конкурса каширянки Татьяна Ветрова и Арина Никифорова награждены дипломами Лауреатов III степени», — говорится в сообщении.
Конкурс проходил 23 ноября в Москве — на сцене Москомспорта. Целью конкурса является выявление одарённых исполнителей и оказание им дальнейшей поддержки.

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#кашира
#конкурс
#культура
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Открытие зимнего сезона в Раменском парке отпразднуют танцами и ярмаркой
27 ноября 2024, 12:06

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Праздничную программу подготовили в Раменском городском парке к открытию зимнего сезона, которое стоится в воскресенье, 1 декабря, гостей ждут мастер-классы, танцы, концерт и ярмарка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Развлекательные мероприятия стартуют днём. В 14:00 сотрудники Центральной детской библиотеки проведут для всех желающих мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек, а в 15:00 начнётся мастер-класс Кратовской библиотеки «Открытка «Зимняя сказка». Кроме того, с 14:00 до 17:00 в Центральном шатре парка будет проходить предновогодняя ярмарка», — говорится в сообщении.
Особую программу проведут на площадке «Лира». В 15:00 там начнётся анимационная программа для детей «Здравствуй, Дедушка Мороз!». На 16:00 запланировано начало концерта «Первый аккорд зимы», а в 18:00 всех посетителей приглашают на танцы.

На детской велотрассе парка в 17:00 начнётся интерактивная программа «Чудеса», а в 17:30 откроется резиденция и почта Дела Мороза. Кроме того, с 17:00 до 17:15 у Центрального входа в парк будет проходить забег Дедов Морозов.

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#парк
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Юные вокалистки из Раменского выступили в Кремле
27 ноября 2024, 11:45

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Валерия Стругова и Софья Косырева из студии эстрадного вокала «Созвездие» раменского дома культуры «Современник» выступили в Государственном Кремлёвском дворце 25 ноября на концерте, посвящённом творчеству Роберта Рождественского, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Девочки выступали в составе хора «Гордость». Они исполнили песню «Родина моя» с певицей Александрой Воробьевой. В концерте также приняли участие Пелагея, Лев Лещенко, Александр Маршал, Лариса Долина, Сергей Безруков, Валерия и другие российские знаменитости», — говорится в сообщении.
Руководитель студии «Созвездие» Александр Шеховцев отметил, что участие в таком концерте является очень ценным опытом и похвалили своих воспитанниц.

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В Московской области с 1 декабря открывается зимний сезон
27 ноября 2024, 11:05

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

1 декабря в Московской области пройдёт масштабное общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». Оно будет организовано в почти 90 парках региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетителей ждут разнообразные развлечения: массовый забег в валенках, новогодняя ярмарка и концерты.

Этой зимой откроются 56 Резиденций Деда Мороза и 108 почтовых ящиков. Все желающие смогут посетить школу помощников Деда Мороза и мастерские Снегурочки. Отправить письмо можно с 1 по 25 декабря.

В парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа состоится показ-дефиле зимних образов и выступление театра Magic Fare.

В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа пройдёт забег Дедов Морозов и сказка «Аленький цветочек».

В Раменском городском парке состоится забег Дедов Морозов и интерактивная программа для детей «Чудеса!».

В парке усадьбы Кривякино Воскресенского городского округа пройдёт предновогодняя ярмарка и зона дегустации тёплых напитков.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоятся театрализованное представление «Атмосферная сказка» и серия творческих мастер-классов. Завершится вечер праздничной дискотекой на льду.

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В Серебряных Прудах торжественно откроют зимний сезон
27 ноября 2024, 11:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В парке «Серебряный» 1 декабря состоится открытие зимнего сезона. Об этом сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
«Мы рады пригласить вас. Праздник начнётся в 16:00. В этот день каждый найдет что-то по душе! Вас ждут захватывающие зимние забавы и игры, самоварная станция и концертная программа. Кульминацией этого незабываемого праздника станет торжественное зажжение новогодней ёлки», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
Он также попросил жителей приготовить письма с заветными желаниями – на празднике торжественно откроют Почту Деда Мороза.

Фото: телеграм-канал Олега Павлихина

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В Раменском открылась выставка моделей железных дорог
26 ноября 2024, 12:14

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Выставка моделей железных дорог и железнодорожных макетов «Сила тяги» открылась в ДК «Сатурн» в Раменском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлены действующие модели железных дорог, полностью отображающие их реальные прототипы — с гудками локомотивов, сигналами переездов и огнями светофоров. Поезда проезжают мимо макетов домов, по тоннелям и мостам», — говорится в сообщении.
На выставке также можно ознакомиться с лучшими работами художников и фотографов из Всероссийского общества любителей железных дорог. Кроме того, здесь проведут творческие встречи с создателями железнодорожных моделей и макетов.

Выставку в ДК «Сатурн» можно посетить со среды по субботу с полудня до семи вечера, а в воскресенье — с 11:00 до 18:00.

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#раменский городской округ
#выставка
#железные дороги
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Тимур Вайнштейн раскрыл источник вдохновения при съёмках «В списках не значился»
Тимур Вайнштейн: Я вдохновлялся спектаклем «В списках не значился»
25 ноября 2024, 18:57

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Российский теле- и кинопродюсер, генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о съемках фильма «В списках не значился» и поделился, чем вдохновился при его создании.
«Я вдохновлялся спектаклем «В списках не значился» театра Ленком, который посмотрел на их гастролях в Баку в детстве. Играли Александр Абдулов и Елена Шанина. С Александром Гавриловичем я близко дружил, но ту его роль лейтенанта Плужникова запомнил. Она меня поразила. И, конечно, Борис Васильев. Его умение рассказывать о войне правдиво, честно и при этом невероятно светло, — это вдохновляет», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Вайнштейн.

Ранее кинокритик, главный редактор кинопортала «Зум. Фильм» Александр Голубчиков в беседе с «Радио 1» заявил, что российское кино сейчас на хорошем уровне и вполне конкурентноспособно.

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#звёзды
#театр
#искусственный интеллект
#культура
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«Авторская техника»: Художники фестиваля «Перезагрузка. 2.0» рассказали о своих работах
25 ноября 2024, 18:31

Фото: Радио 1

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске открыл свои двери. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, с 18 ноября уже работают две локации фестиваля: арт-пространство «Цехъ» на Красноармейской и Дом Мачтета.
Корреспонденту «Радио 1» удалось поприсутствовать на официальном открытии выставки в Доме Мачтета 23 ноября.

На двух этажах дома поэта-революционера Григория Мачтеты располагаются выставки. На первом этаже — работы местных художников объединения «Московиты», куратор которого Борис Елунин рассказал, что современное искусство Зарайска формировалось в эпоху высоких культурных идеалов, людьми с советской закалкой, классическим образованием, академическим видением творчества, глубоким чувством патриотизма и любви к своей Малой родине.

Фото: Радио 1

«Сам союз «Московиты» существует 18 лет, а до этого существовал еще на протяжении 35 лет союз художников-зарайцев. В фестивале приняло участие в общей сложности 18 художников, которые представили 56 работ. В них мы можем увидеть и образцы классического искусства — это пейзаж, и в том числе и зарайский пейзаж», — сказал он.
Фото: Радио 1

На втором этаже старинного дома работает выставка, организованная ASKERI GALLERY, в экспозиции которой 250 работ 50-ти художников, среди которых есть ведущие мастера с международной репутацией, а также молодые авторы с большим потенциалом.
Фото: Радио 1

Художник Павел Киселев подробнее рассказал о смыслах своих работ корреспонденту «Радио 1».

«В этом зале представлены мои работы, выполненные в авторской технике. Это пограничный объект на стыке картины и скульптуры. В процессе создания я коллекционировал большое количество информации: различных визуальные фотографии, скриншоты из видео, какие-то газетные вырезки и так далее. Я компоновал их путем трансформации коллажа в объект. Это абстрактные образы в целом. Это про ощущения человека, живущего в современном мире, в котором информация генерирует каждую секунду в огромном количестве. Иногда сложно совладать с большими объемами. Но это обилие образов — моя попытка осмыслить ощущение человека», — поделился он.

Фото: Радио 1

Выставка продлится до 12 января 2025 года.
Посетителей ждут мастер-классы и лекции от авторов-участников.

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