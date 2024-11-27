Финалист Национальной премии из Одинцова создал музыкальную платформу

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске открыл свои двери. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, с 18 ноября уже работают две локации фестиваля: арт-пространство «Цехъ» на Красноармейской и Дом Мачтета.