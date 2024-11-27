Финалист Национальной премии из Одинцова создал музыкальную платформу

Александр Дроздов (фото: пресс-служба премии «Россия — страна возможностей»
Александр Дроздов из Одинцова работал начальником смены в аэропорту Внуково и параллельно занимался организацией и продюсированием музыкальных проектов. Победа в конкурсе на национальную премию «Россия — страна возможностей» позволила ему полностью переключиться на музыкальную сферу, сообщает пресс-служба премии.
«Александр создал платформу для музыкантов, где любой исполнитель может прислать свою песню и её оценят. Эту идею он подал на грант на Тавриде — и получил миллион рублей, что позволило ему масштабировать проект», — говорится в сообщении.Сейчас на музыкальной платформе Александра реализуются различные проекты, в числе которых «ПРО БАТТЛ», «Лучшая песня месяца», «ПРО ПЕСНИ», а также экспресс-турниры. Александр также сумел организовать «17 независимый баттл». Это крупнейший музыкальный конкурс в онлайн-формате, участие в котором приняли многие звёзды индустрии.
Александр Дроздов помогает продвижению молодых артистов, многие исполнители благодаря ему смогли раскрыть свой талант и получить признание аудитории.
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