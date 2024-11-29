Коммунальщики Дубны оперативно убирают с улиц снег и наледь

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Более 70 коммунальщиков и 30 единиц техники каждый день ведут в Дубне уборку снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Коммунальные службы города прилагают все усилия для обеспечения безопасности и комфорта на улицах. Это особенно актуально в зимний период, когда погода становится настоящим вызовом для горожан. Более 70 специалистов и 30 единиц техники ежедневно проводят как ручную, так и механизированную уборку снега на городских дорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта, подходах к объектам социальной сферы», – говорится в сообщении.Так, значительные работы проведены на улицах Московская, Строителей, Сахарова, Центральная, Свободы, Октябрьская, Ленинградская, Боголюбова, Векслера, Понтекорво, Мичурина, Юркино, Флотская, Дубненская набережная, Программистов, Университетская, Новогодняя и Тверская
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Как сказали в администрации, задача – минимизировать риск падения пешеходов и предотвратить аварийные ситуации на дорогах.
Жители оперативно сообщают о местах, требующих особого внимания коммунальщиков, через портал «Добродел». По информации, полученной из Центра управления регионом с 23 ноября по 27 ноября, зафиксировано 192 обращения, 49 из них – по уборке снега.
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