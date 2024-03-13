В Подольске завершился форум‑концерт «Единство народа»

Фото: Антон Чернов
В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске 13 марта прошел форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия», сообщается на сайте подмосковного отделения партии.
В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Денис Майданов, ST, группа «Земляне», актёр Иван Охлобыстин. Также форум посетила военкор Ирина Куксенкова, получившая в зоне СВО ранение.
Сразу после восстановления она организовала сбор помощи российским бойцам. На собранные ею средства закуплены и доставлены на передовую обмундирование, бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, тепловизоры, оптические прицелы и много другое.
В общей сложности, форум объединил сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей. В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске собрались порядка 6 000 человек.
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Сразу после восстановления она организовала сбор помощи российским бойцам. На собранные ею средства закуплены и доставлены на передовую обмундирование, бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, тепловизоры, оптические прицелы и много другое.
«Наверное, каждый знает про проект „Всё для Победы“, где мы всей Россией собираем средства на всё необходимое для тех, кто нас защищает. Сегодня уточнила специально новые цифры — почти 12 миллиардов рублей, вы можете себе представить, мы собрали вместе. Множество людей откликаются на нужды фронта», — рассказала Ирина Куксенкова.Вместе с ней выступила Юлия Шканова из Наро-Фоминского округа. Будучи кадровым офицером, она не раз отправлялась в командировки в новые регионы страны. Шканова не понаслышке знает, как героически сражаются наши ребята на фронте.
«Семья всегда была и остается опорой и поддержкой государства и общества. Ведь именно в ней человек воспитывает духовно-нравственные ценности, традиции народа, учится любви к ближнему, к своей родине. И сегодня настоящие мужчины во главе с верховным главнокомандующим встали на защиту своей семьи, своего народа, своей веры», — заявила Юлия Шканова.
В общей сложности, форум объединил сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей. В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске собрались порядка 6 000 человек.
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Артем Кузьмин