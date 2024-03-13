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В Подольске завершился форум‑концерт «Единство народа»

13 марта 2024, 22:33
Фото: Антон Чернов

Фото: Антон Чернов

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске 13 марта прошел форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия», сообщается на сайте подмосковного отделения партии.
В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Денис Майданов, ST, группа «Земляне», актёр Иван Охлобыстин. Также форум посетила военкор Ирина Куксенкова, получившая в зоне СВО ранение.

Сразу после восстановления она организовала сбор помощи российским бойцам. На собранные ею средства закуплены и доставлены на передовую обмундирование, бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, тепловизоры, оптические прицелы и много другое.


«Наверное, каждый знает про проект „Всё для Победы“, где мы всей Россией собираем средства на всё необходимое для тех, кто нас защищает. Сегодня уточнила специально новые цифры — почти 12 миллиардов рублей, вы можете себе представить, мы собрали вместе. Множество людей откликаются на нужды фронта», — рассказала Ирина Куксенкова.
Вместе с ней выступила Юлия Шканова из Наро-Фоминского округа. Будучи кадровым офицером, она не раз отправлялась в командировки в новые регионы страны. Шканова не понаслышке знает, как героически сражаются наши ребята на фронте.

«Семья всегда была и остается опорой и поддержкой государства и общества. Ведь именно в ней человек воспитывает духовно-нравственные ценности, традиции народа, учится любви к ближнему, к своей родине. И сегодня настоящие мужчины во главе с верховным главнокомандующим встали на защиту своей семьи, своего народа, своей веры», — заявила Юлия Шканова.

В общей сложности, форум объединил сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей. В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске собрались порядка 6 000 человек.

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Новая выставка Союза художников России откроется в мытищинском музее
13 марта 2024, 15:18

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Мытищах 15 марта откроется выставка Союза художников России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Персональная выставка художника Альберта Солтанова «В пути» будет ждать гостей в Мытищинской галерее искусств, которая является крупным центром культуры и искусства Подмосковья.

«Название выставки символизирует движение и развитие художественной карьеры художника. Картины серии «Дорога» метафоричные и многогранные, отражают традиции русского искусства и литературы, где тема дороги имеет важное значение. Работы, представленные на выставке затрагивают темы устремлений и русской природы. Произведения художника передают чувство уюта, искренности и мирного сосуществования с окружающим миром. При этом выставка раскрывает разнообразие и глубину его творчества», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, ​что все желающие смогут попасть н а выставку до 26 мая 2024 года.

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#дорога
#традиции
#картины
#развитие
#мытищи
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Необычная выставка интерьерных картин открылась в Подмосковье
13 марта 2024, 14:50

Фото: Валерия Ерофеева

В Химках открылась авторская выставка интерьерных картин «Женщина. Любовь. Вдохновение». Об этом сообщил корреспондент.
Выставка открылась в многофункциональном социальном комплексе «Восход»

«Эта экспозиция — моя первая персональная выставка. Если говорить о моём творчестве, то вдохновляюсь я в первую очередь своими собственными эмоциями, ощущениями от окружающего пространства, энергией, которая находится внутри и снаружи. Все мои работы — про философию, в какой-то степени они отражают мой внутренний мир. Поскольку я любитель экспериментировать, в моих работах использованы разные техники. Преимущественно это фактурные материалы: текстурная паста и шпаклёвка, текстиль, джут, эпоксидная смола и гипс», — поделилась автор работ Наталья Ставровская.

Стоит отметить, что в рамках выставки художница представила свыше 30 работ.

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#выставка
#выставки
#мир
#химки
#подмосковье
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В Коломне проведут фестиваль-конкурс духовной поэзии
13 марта 2024, 14:47

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Фестиваль-конкурс духовной поэзии «Вера. Надежда. Любовь» проведут в доме культуры «Текстильщик» в городе Озёры округа Коломна в четверг, 14 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В конкурсной программе примут участие ученики общеобразовательных школ, а также воспитанники воскресных школ и учреждений культуры. Они будут соревноваться в двух номинациях: «Поэзия» и «Проза», — говорится в сообщении.
Фестиваль приурочен ко Дню православной книги, который отмечается в России 14 марта. Именно в этот день в 1564 года была выпущена первая российская печатная книга «Апостол».

Фестиваль-конкурс начнётся в 14:00, вход бесплатный. Возрастные ограничения — 6 . Адрес дома культуры: Московская область, городской округ Коломна, город Озёры, улица Ленина, дом №20.

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#коломна
#фестиваль
#конкурс
#религия
#культура
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Федоскинская миниатюра — символ России из Подмосковья
13 марта 2024, 11:24

Фото: Радио 1

В старинном подмосковном селе Федоскино в конце XVIII века зародился уникальный народный промысел, ставший символом России. Это Федоскинская миниатюра — русская лаковая миниатюрная живопись, выполненная на изделиях из папье-маше.
История промысла начинается с того, что купец первой гильдии Петр Коробов основал подмосковное производство армейских лаковых козырьков. Изучив опыт западноевропейских мастеров лакового дела, Коробов наладил изготовление бытовых предметов из папье-маше и расширил ассортимент лаковых изделий табакерками, которые в то время пользовались колоссальным спросом.

Фото: Радио 1

Материал, лежащий в основе федоскинского промысла, – высококачественное папье-маше, создаваемое вручную из спрессованного картона, пропитанное льняным маслом и керосином и высушенное в специальной печи.

Фото: Радио 1

Ассортимент лаковых изделий в прошлые века был безграничен: из папье-маше изготовляли разнообразные по форме шкатулки, табакерки, коробочки для хранения бисера, игольницы, футляры для очков, ларцы и даже подносы.

Фото: Радио 1

Этот вид народного промысла до сих пор остаётся одним из самых редких в мире и достаточно сложным по технике исполнения, поскольку требует особенно кропотливой работы мастеров и филигранной тонкости художников.

Фото: Радио 1

Сюжеты федоскинской миниатюрной живописи многогранны: история и выдающиеся деятели нашей страны, русские сказки и знаменитые литературные произведения, бытовые сцены из жизни русского народа, пейзажные красоты средней полосы России и великолепные натюрморты.

Фото: Радио 1

Еще одна деталь, по которой легко отличить шкатулки, созданные в Федоскино, — необычный блеск, притягивающий взгляд. Такой эффект получается благодаря тому, что живопись наносится многослойно, а подложкой для нее является пластины из сусального золота, серебра или перламутра.

Фото: Радио 1

Сегодня предприятие в селе Федоскино продолжает свою работу. В 2022 году фабрика вошла в книгу рекордов Гиннеса, создав самое большое в мире панно из папье-маше с лаковой живописью. Работы федоскинских художников-миниатюристов известны во всем мире, они составляют важную часть мирового культурного наследия и являются узнаваемым символом России за рубежом.

Фото: Радио 1

Во время посещения фабрики у вас будет возможность познакомиться со старинным и уникальным народным русским промыслом, самостоятельно расписать шкатулку. Также, в селе Федоскино расположен Московский областной музей народных художественных промыслов, где проводятся экскурсии и выставки.

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13 марта в Москве состоится премьера многосерийного фильма «По зову сердца»
#экскурсии
#производство
#предприятие
#фабрика
#федоскино
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Участниками конкурса, посвящённого пожарным, стали ребята из 17 округов Подмосковья
13 марта 2024, 09:22

Фото: Михаил Раскин

Воспитанники реабилитационных центров для несовершеннолетних из 17 городских округов Московской области стали участниками и зрителями творческого конкурса «Зажги свою звезду!», посвящённого борьбе с пожарами. Конкурс состоялся на сцене концертного зала главного конкурса МФТИ в Долгопрудном, передаёт корреспондент Михаил Раскин.
Ранее этот конкурс проводился как КВН, но в этом году формат расширили. Поэтому участники конкурса представили на суд жюри выступления в самых разных жанрах: это были и танцы, и декламация стихов, и пение, и даже целый спектакль, как, например, ступинская постановка «Сказка о принце МЧСе».

В рамках конкурса также были организованы интерактивные площадки на тему борьбы с пожарами.

«Председатель жюри конкурса, начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Московской области Михаил Алхимов отметил, что культура безопасности лучше всего усваивается детьми именно в формате интерактива», — говорится в сообщении.
Победителям и призёрам конкурса вручили дипломы.

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#долгопрудный
#конкурс
#дети
#мчс
#творчество
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14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»
12 марта 2024, 20:05

Фото: Кадр из фильма «Адмирал Кузнецов»

В четверг, 14 марта в Москве пройдет пресс-показ сериала «Адмирал Кузнецов». Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».
Проект создан кинокомпанией «Мостелефильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В рамках мероприятия пройдет показ первых серий и пресс-конференция, в которой примут участие. В 4:45 начнется аккредитация, в 15:30 запланирован стаср пресс-показа, а в 17:00 - начало пресс-конференции.

Николай Герасимович Кузнецов (Игорь Петренко) — самый молодой в истории России народный комиссар, возглавивший ВМФ СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны.

Молодому наркому придется столкнуться с опытным и коварным противником — главкомом флота Германии Эрихом Рёдером. Сложная ситуация на поле боя потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений.

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#вмф
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#мероприятия
#конференция
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13 марта в Москве состоится премьера многосерийного фильма «По зову сердца»
12 марта 2024, 19:51

Фото: Кадр из фильма «По зову сердца»

В среду, 13 марта в Москве состоится премьерный показ четырехсерийного фильма «По зову сердца». Показ состоится в 19:00 в кинотеатре «Поклонка» по адресу площадь Победы, д. 3. зал «Жуков». Сбор гостей начинается в 18:00.
«По зову сердца» – это картина о трагических событиях лета и осени 1941 года, о беспримерном героизме и великой трагедии Московского народного ополчения. О десятках и сотнях тысяч мирных людей, которые помогли армии спасти столицу.

По зову сердца герои произведения отправились на защиту своего города, своей Родины, и навсегда остались там, на полях боев, закрыв собою путь к сердцу своей страны, к столице. Производством военно-исторического проекта занималась студия «ВоенФильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Проект представят продюсер, режиссер Игорь Угольников, актеры сериала Алексей Колган, Александр Семчев, Анна Большова и другие участники съемочной группы. Среди спикеров – губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

15 марта произведение выйдет в онлайн-кинотеатрах Иви, Кинопоиск и Wink.

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#фильм
#проект
#онлайн
#премьера
#москва
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Принявшая постриг в монахини актриса Яцкина скончалась на 80-м году жизни
Скончалась актриса Яцкина: Театр, кино и монастырь
12 марта 2024, 18:12

Фото: РИА Новости

12 марта на 80-м году жизни скончалась советская и российская актриса, принявшая постриг в монахини, Галина Яцкина. О её смерти сообщил протоиерей Василий Гелеван в своём Telegram-канале.

Начало карьеры


Галина Яцкина родилась 16 июня 1944 года в Махачкале. После школы актриса поступила в Театральное училище имени Б. Щукина на курс Бориса Захавы. После она окончила аспирантуру в этом же самом учебном заведении. На первом курсе Яцкину приняли на работу в театр Станиславского, где актриса проработала год, пока не получила новое предложение.

Театр


После театра Станиславского Яцкину пригласили в театр имени Владимира Маяковского, где она играла на протяжении шести лет. Однако, и на этом её роли на большой сцене не закончились — после театра Маяковского актриса поступила на службу в театра имени Ленинского комсомола, где Яцкина проработала до ещё одного значимого периода своей жизни.
Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

Кино


В 1979 году Яцкина вернулась в стены родного Щукинского училища в качестве преподавателя актёрского мастерства, где проработала вплоть до 1991 года, когда её назначили генеральным директором фирмы «Киноконтракт». Свою работу в театре актриса успешно совмещала со съёмками в кино. Яцкина успела сняться в таких известных картинах как: «Уроки французского», «Женщины», «Слово для защиты» и многих других.

Награды


В 1977 году Яцкина стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за актерскую работу» за роль в фильме «Слово для защиты». В 2011 году она удостоилась сразу двух наград: приза им. С. Коненкова на IV Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс» за документальный фильм «Русский офицер», а также диплома жюри неигрового кино на XVII МФ фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве за документальный фильм «Русский офицер». Яцкина также является лауреатом премии Московского комсомола.
Фото: iStock/Denis Torkhov

Монастырь


Как давно Яцкина решила посвятить себя Богу — точно неизвестно, в последние годы она вела непубличный образ жизни. Однако, известно, что перед смертью она приняла постриг в монахини и сменила своё имя на Вера. Умерла Яцкина 12 марта 2024 года в стенах этого самого монастыря. О ​смерти советской актрисы сообщил протоиерей Василий Гелеван.

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#монастыри
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Исторический музей раскроет документы о путешествии Екатерины II в Крым
12 марта 2024, 14:06

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Государственный исторический музей впервые покажет документы, связанные с путешествием императрицы Екатерины II в Крым в 1787 году.
Отмечается, что такое событие связано с десятилетием воссоединения Крыма с Россией.

«Впервые публике будут представлены два документа: письмо светлейшего князя Григория Потёмкина Екатерине II о погоде в Крыму в связи с предстоящим путешествием императрицы на юг и «Атлас большой дороги, состоящей в Орловском наместничестве», сочинённый к ей возвращению из Крыма губернским землемером секунд-майором Иваном Измайловым», – приводит АГН «Москва» сообщение сайта музея.

Туризм в Крыму развивается и сегодня. Глава Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей спрогнозировал рекордный туристический поток на остров уже к 2034 году. Он также подчеркнул важность оздоровительного туризма в Крыму.

«Крым когда-то был всесоюзной здравницей, и есть сейчас. Мы не только пляжный отдых. Прежде всего – это оздоровление», – приводит utro.media со ссылкой на ТАСС слова Маковея.

Ранее руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь перечислила самые романтичные направления для туристических путешествий, к которым отнесла Санкт-Петербург и Калининград.

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#туризм
#крым
#история
#россия
#музей
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