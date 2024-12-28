В Долгопрудном открыли пятую в Подмосковье модельную библиотеку

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«В основе дизайн-проекта библиотеки – локальный культурный код: комбинат «Дирижаблестрой» и созданный там самый большой отечественный дирижабль «СССР В-6 ОСОАВИАХИМ». В 1937 году этот летательный аппарат установил абсолютный мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полёта – 130 часов 27 минут. При этом он преодолел расстояние в 4,8 тыс. км», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Тема авиации отражена и в оснащении библиотеки. В отдельном зале установлены авиасимуляторы с полным погружением в виртуальную реальность, VR-очки и интерактивный информационный комплекс.
«Помимо традиционных библиотечных помещений, для посетителей организованы зоны чтения, тихие зоны, место активной работы, коворкинг с модернизированной компьютерной и оргтехникой, молодёжная зона, музейная комната, выставочный зал и конференц-зал. В холле доступна лаунж-зона с горячими напитками», – рассказали в министерстве.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Региональная программа создания модельных библиотек была поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Она предполагает приведение к модельному стандарту центральных библиотек подмосковных городов.
В наступающем году программа продолжится. Обновлённые пространства появятся в центральных библиотеках Воскресенска, Ногинска, Зарайска, Наро-Фоминска и Раменского.
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