Радио1
Главная / Новости / Общество/ Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно встретить Старый Новый год

Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно встретить Старый Новый год

10 января 2024, 12:20
Фото: istockphoto / gorodenkoff

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как безопасно встретить Старый Новый год. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Новый год по старому стилю или Старый Новый год традиционно отмечается в ночь с 13 на 14 января. В преддверии праздника подмосковные спасатели провели профилактические рейды в городских округах Подмосковья.

«В Старый Новый год после семейного застолья многие жители региона отправляются на улицу — во дворы, парки и скверы. Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют взрослым во время гуляний не оставлять без присмотра детей, в многолюдной толпе взять ребёнка за руку и следить за тем, чтобы малыш был одет по погоде и не замёрз. Кроме того, спасатели советуют родителям не злоупотреблять алкоголем, не реагировать на возможные провокации и быть взаимно вежливыми», — подчеркнул замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.


Стоит отметить, что в ведомстве настоятельно рекомендуют во время новогодних гуляний не пренебрегать мерами безопасности.

Читайте также:

За праздники в подмосковной Службе помощи при ДТП обслужили более 5 тыс водителей

Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно утилизировать новогодние украшения

В первый день нового года подмосковные парки посетили 169 тыс человек
#мо
#спасатели
#ночь
#новый год
#скверы
#мособлпожспас
#праздники
#жители
#рейды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв рассказал, как сейчас работает котельная в Климовске
10 января 2024, 12:35

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Второй котёл котельной подольского микрорайона Климовск пока не запускают на полную мощность. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Что касается котельной: чтобы избежать риска срыва работы второго котла, пока не запускаем его на полную мощность. Подключим на одном из котлов дымосос. Это позволит прибавить мощность на 20%. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

В ночь на 4 января из-за аварии в котельной в Климовске более 170 домов остались без отопления. Это произошло на фоне аномальных морозов в Московском регионе. Чтобы восстановить отопление, на месте работают более 200 бригад. По словам Воробьёва, в Климовске к этой минуте тепло подвели к 146 домам из 176.

Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.

Читайте также:

Воробьёв: объекты образования Климовска подключат к отоплению за пять дней

Воробьёв: в Климовске подвели тепло к 146 домам из 176

Воробьёв попросил жителей Климовска быть дома во время подачи отопления
#подмосковье
#московская область
#отопление
#котельная
#климовск
#подольск
#губернатор
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 суток после «голой вечеринки»
10 января 2024, 12:32

Фото: iStock/Zolnierek

Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 суток после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, деятельность клуба суд приостановил за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Оказалось, что на скандальном мероприятии Ивлеевой присутствовал больной инфекционным заболеванием. При этом штрафовать руководство заведения не стали.

Само мероприятие судом было признано пропагандой ЛГБТ*.

Ранее российское авторское общество подало в иск в Арбитражный суд Москвы на владельца клуба «Мутабор» из-за используемых музыкальных композиций. Отмечается, что с 2020 года владельцем клуба является ООО «Арт центр», которое и выступает ответчиком. В суде уточнили, что точная дата заседания ещё не назначена.

Читайте также:

Певица Глюкоза покинула Россию после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой

Стало известно, сколько миллионов потеряла Собчак из-за участия в «голом бале» Ивлеевой

Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»
#суд
#общество
#нарушение
#лгбт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
10 января 2024, 12:12

Фото: istockphoto/Dovapi

В среднесрочной перспективе в России будут сформированы пять новых дивизий и одна бригада морской пехоты. Это необходимо для наращивания боевых возможностей этого рода войск как отдельных сил Военно-морского флота РФ.
Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. В интервью изданию «Красная звезда» он уточнил, что существующие пять бригад морской пехоты на флотах будут переформированы в дивизии, а полк морской пехоты Каспийской флотилии трансформируется в бригаду.

О том, что ныне существующие бригады морской пехоты будут усилены до дивизий, ещё в декабре 2022 года заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. В соответствие с Указом президента РФ Владимира Путина от 29 ноября 2023 года, предельная численность Вооружённых Сил России увеличена на 170 тысяч человек, до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих.

Читайте также:

День морской пехоты России в 2023 году: как отмечают, кого поздравлять

Минобороны усилит главных носителей ракет «Калибр» самой совершенной ПВО

Морская авиация РФ уничтожила в Чёрном море три катера с десантом ВСУ
#сергей шойгу
#вмф
#человек
#министр
#интервью
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учёные из Бурятии разработали уникальную съедобную пищевую плёнку
10 января 2024, 11:48

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Учёные Восточно–Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали и запатентовали инновационную биоразлагаемую съедобную пищевую плёнку. Она может стать альтернативой пластиковым пакетам и полиэтилену.
В основе новой разработки — мясной или куриный бульон или фруктовый сок и вода с добавлением специальных биохимических компонентов, передаёт ИА «БМК». Новизна заключается в использовании такого ингредиента, как фильтрат кефирного грибка. Это позволяет усилить консервирующий эффект для упаковки сухих, концентрированных продуктов питания, а также увеличить срок хранения самой плёнки.

Водорастворимая прозрачная пищевая плёнка будет обладать определённым вкусом, а также устойчивостью к низким температурам. Она предотвратит развитие микрофлоры внутри упаковки и будет иметь регулируемый срок годности. При нагревании до 80 градусов и смачивании водой плёнка будет разлагаться.

Читайте также:

В Подмосковье продлили прием заявок на участие в конференции «Старт в инновации»

Учёные разгадали тайну смертей первооткрывателей гробницы Тутанхамона

В Подольске учёные приступили к паспортизации ценных осетровых рыб
#вода
#сок
#разработки
#развитие
#ученые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: объекты образования Климовска подключат к отоплению за пять дней
10 января 2024, 11:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На 20 образовательных объектах из-за аварии в котельной Климовска было отключено отопление. В течение пяти дней все объекты подключат к отоплению и подадут туда тепло, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Важная тема – социальные объекты, которые пострадали из-за отключения тепла. Важно как можно скорее дать отопление в школы, сады и больницы, чтобы не тормозить учебный процесс и обеспечить надлежащие условия для пациентов. Под отключение отопления в Климовске попали 20 образовательных объектов. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пять дней мы подключим все объекты к отоплению и подадим в них тепло», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он добавил, что завершены работы на подстанции скорой помощи. Специалисты приступили к подключению поликлиники. Сейчас они занимаются детским отделением. Взрослое отделение уже готово, тепло там есть.

В ночь на 4 января из-за аварии в котельной в Климовске более 170 домов остались без отопления. Это произошло на фоне аномальных морозов в Московском регионе. Чтобы восстановить отопление, на месте работают более 200 бригад. По словам Воробьёва, в Климовске к этой минуте тепло подвели к 146 домам из 176.

Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.
Компенсацию или ремонт предложат жителям Климовска
Читайте также:

Воробьёв: в Климовске подвели тепло к 146 домам из 176

Воробьёв попросил жителей Климовска быть дома во время подачи отопления

Компенсацию или ремонт предложат жителям Климовска, в домах которых прорвало трубы
#андрей воробьёв
#губернатор
#котельная
#климовск
#подольск
#московская область
#подмосковье
#отопление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 11 тысяч км дорожной сети отчистили коммунальные службы Подмосковья за ночь
10 января 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы за ночь очистили более 11 тысяч километров дорожной сети Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За прошедшую ночь в регионе выпало порядка 4 см снежного покрова.

«<…>В работах ночью были задействованы более 400 единиц снегоуборочной техники и свыше 850 дорожных рабочих. Оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения, при необходимости превентивно обработать проезжую часть для бесперебойного движения транспорта», – отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Кроме этого, на протяжении всего дня на территории Подмосковья будут продолжаться снежные осадки. В Минтрансе настоятельно рекомендуют автомобилистам быть максимально внимательными на дорогах и не совершать резких маневров.

Читайте также:

Подмосковных водителей и пешеходов призвали соблюдать ПДД в сильный снегопад

Синоптик Ильин предупредил о небольших снегопадах и гололедицах в Москве

Мэрия Москвы напомнила жителям об опасности катания на тюбингах
#изменения
#ночь
#алексей гержик
#пдд
#осадки
#министр
#оперативный штаб
#подмосковье
#снегопад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Boeing заявили о необходимости признать ошибку с самолетами 737 MAX
Глава Boeing Кэлхун: необходимо признать ошибку с самолетами 737 MAX
10 января 2024, 11:30

Фото: iStock/gk-6mt

Необходимо признать ошибку Boeing 737 MAX, из-за которой произошла приостановка эксплуатации более 170 самолетов этой модели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы авиастроительной корпорации Дэвида Кэлхуна.
По словам Кэлхуна, в ближайшее время к данному вопросу будет выработан поход. Глава корпорации пообещал обеспечить прозрачность при выяснении причин и обстоятельств произошедшего. Кэлхун добавил, что специалисты Boeing уже ведут поиски по источнику проблемы.

Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США приказало прекратить эксплуатацию «определенных» Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленной проверки после недавнего инцидента.

Напомним, 6 января пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку в Портленде, штат Орегон, из-за отрыва окон и части обшивки во время полета. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. В результате инцидента авиакомпания временно приостановила использование самолетов Boeing 737-9.

Читайте также:

Власти США распорядились о немедленной проверке самолетов Boeing 737 MAX 9

CNBC: Boeing попросил клиентов поискать в своих самолетах незакрепленный болт

У самолёта Utair, летевшего из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта
#самолет
#сша
#поиски
#специалисты
#авиакомпания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За праздники в подмосковной Службе помощи при ДТП обслужили более 5 тыс водителей
10 января 2024, 11:20

Фото: пресс-служба Минтранса МО

За время новогодних выходных на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2659 аварий. Помощь в оформлении ДТП получили более 5 тыс водителей, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Все обратившиеся получили помощь и поддержку. Если вы попали в аварию без пострадавших, обратитесь по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34. Далее нужно действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что операторы скоординируют действия участников ДТП и помогут при оформлении документов с соблюдением всех требований.

Читайте также:

Автоэксперт Сажин: «Как ты относишься к машине, так она будет относиться и к тебе»

Автоэксперт Солдунов объяснил причины массового ДТП на трассе «Нева»

Подмосковных водителей и пешеходов призвали соблюдать ПДД в сильный снегопад
#дтп
#аварии
#помощь
#московская область
#подмосковье
#водитель
#автомобили
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT: В Нью-Йорке хасиды подрались с полицией из-за секретного туннеля в синагогу
10 января 2024, 10:56

Фото: istockphoto/searagen

Члены одной из самых известных и влиятельных группировок евреев-хасидов в Нью-Йорке вступили в конфликт с полицией из-за решения забетонировать секретный подземный туннель, ведущий в главную синагогу движения «Хабад-Любавич».
Как сообщает газета The New York Times, туннель был в синагогу прорыт от главной квартиры группировки. Впервые его обнаружили в конце прошлого года. Муниципалитет распорядился забетонировать проход. К синагоге приехал цементовоз, пришли рабочие, намереваясь заделать туннель. Однако хасиды не позволили им приступить к работам.

Приехали полицейские, между ними и ортодоксами вспыхнула потасовка. В результате девять хасидов были арестованы. Пока остаётся неизвестным, кто и зачем прорыл туннель. По некоторым данным, это было сделано в целях расширения движения, к которому призывал раввин Менахем Мендель Шнеерсон, возглавлявший группу «Хабад-Любавич» на протяжении сорока лет вплоть до своей смерти в 1994 году.

Читайте также:

Украинские власти пригрозили закрыть въезд в Умань паломникам из Израиля

24 человека пострадало при столкновении двух поездов метро в Манхэттене

Серия мощных и загадочных взрывов произошла в Нью-Йорке - видео
#квартиры
#рабочие
#полицейские
#нью-йорк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф