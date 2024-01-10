Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно встретить Старый Новый год

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как безопасно встретить Старый Новый год. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Новый год по старому стилю или Старый Новый год традиционно отмечается в ночь с 13 на 14 января. В преддверии праздника подмосковные спасатели провели профилактические рейды в городских округах Подмосковья.
Стоит отметить, что в ведомстве настоятельно рекомендуют во время новогодних гуляний не пренебрегать мерами безопасности.
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«В Старый Новый год после семейного застолья многие жители региона отправляются на улицу — во дворы, парки и скверы. Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют взрослым во время гуляний не оставлять без присмотра детей, в многолюдной толпе взять ребёнка за руку и следить за тем, чтобы малыш был одет по погоде и не замёрз. Кроме того, спасатели советуют родителям не злоупотреблять алкоголем, не реагировать на возможные провокации и быть взаимно вежливыми», — подчеркнул замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.
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Мира Полтева