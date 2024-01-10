В Подмосковье свыше 200 тысяч человек посетили катки под открытым небом

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
С начала зимнего сезона катки под открытым небом в Подмосковье посетила 201 тысяча человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
С 1 января подмосковные открытые катки посетили около 201 тысячи гостей и жителей региона.
Стоит отметить, что самое большое количество посетителей на катках было зафиксировано 1 января — 7,8 тысяч человек.
Кроме этого, в новогодние праздники парки Подмосковья посетило 438 тысяч человек, примерно 170 из которых побывали первого числа.
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«В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.
Кроме этого, в новогодние праздники парки Подмосковья посетило 438 тысяч человек, примерно 170 из которых побывали первого числа.
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Мира Полтева