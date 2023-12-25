Новогодняя программа пройдет в музее-заповеднике А.П. Чехова в Мелихово

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Музей-заповедник А.П. Чехова в Мелихово приглашает на детскую новогоднюю программу. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новогодние программы будут проводиться в предновогодние и праздничные дни в Мелихово.
Стоит отметить, что подробную информацию о программе мероприятия, билетах и расписании можно найти на официальном сайте музея-заповедника.
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«Большие и маленькие зрители не просто посмотрят добрую и поучительную историю и встретятся с настоящим новогодним чудом, но сами станут его творцами. Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра — трогательной волшебной историей об очень важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке. <…> Кульминацией праздника станет встреча с Дедом Морозом у новогодней елки и сладкие подарки», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева