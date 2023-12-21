В Подольске пройдет показ новогодней сказки для детей «Тайна пропавших писем»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«В канун Нового года в почтовой службе Деда Мороза идут последние приготовления, но вдруг таинственно исчезает часть детских писем. Осуществление детской мечты и новогоднего праздника оказывается под угрозой. Помощники Деда Мороза разыскивают пропажу и сталкиваются с различными препятствиями», - поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что полный список дат, стоимость билетов и расписание спектаклей можно найти на официальном сайте культурно-просветительского центра «Дубровицы».
Читайте также:
В Орехово-Зуеве открылась выставка редких бабочек, экзотических животных и насекомых
В музее-заповеднике «Мелихово» пройдут новогодние программы для детей
Новогодняя выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз!» открылась в Подмосковье