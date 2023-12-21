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В Подольске пройдет показ новогодней сказки для детей «Тайна пропавших писем»

21 декабря 2023, 16:42
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Новогоднюю сказку «Тайна пропавших писем» покажут в Подольском городском округе. об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятия пройдут в концертно-театральном зале культурно-просветительского центра «Дубровицы».

«В канун Нового года в почтовой службе Деда Мороза идут последние приготовления, но вдруг таинственно исчезает часть детских писем. Осуществление детской мечты и новогоднего праздника оказывается под угрозой. Помощники Деда Мороза разыскивают пропажу и сталкиваются с различными препятствиями», - поделились в ведомстве.


Кроме этого, до и после спектакля юные зрители и их родители смогут принять участие в интерактивной программе и ярмарке подарков.

Стоит отметить, что полный список дат, стоимость билетов и расписание спектаклей можно найти на официальном сайте культурно-просветительского центра «Дубровицы».

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Сценарист Золотарев объяснил суть сериала «Слово пацана»
Сценарист «Слова пацана» Золотарев заявил, что зло всегда возвращается злом
21 декабря 2023, 18:13

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил суть сериала. Об этом пишет НСН.
По словам Золотарева, авторы сериала рассказали историю о том, что зло непременно вернется злом. Он подчеркнул, что мотивации научить зрителя чему-либо с помощью сериала не было.

Кинодеятель отметил, что создатели с помощью «Слова пацана» передали посыл о том, что у них «болит». Именно по этой причине история получилась насыщенной, интересной и обсуждаемой.

Ранее киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров объяснил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» нельзя запрещать, поскольку это всего лишь кино, которое облачает мрачные стороны нашей действительности, которые нельзя игнорировать полностью.

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В музее-заповеднике А.С. Пушкина организуют новогодние представления для детей
21 декабря 2023, 17:44

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает детей на новогоднее представление «Новогодние приключения Лукоморчиков». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Праздничные программы пройдут 23,24 декабря и 3 января в большом зале Восточного флигеля музея-заповедника А.С. Пушкина Вяземы-Захарово.

«Герои спектакля Лукоморчики познакомят маленьких гостей и их родителей со своей сказочной страной Лукоморией, где есть пещера Сплюшек, древо Обнимашек, гора Шур-Шур и еще много интересного. Интерактивное представление поставлено театром «Как-то так», режиссеры А. Головинова и К. Сорокин. В празднике обязательно примут участие Дед Мороз со Снегурочкой», - поделились в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что вся подробная информация о программе и покупке билетов находится на официальном сайте музея-заповедника. Кроме этого, при наличие электронных билетов, гости должны будут подойти в кассу в самом музее, чтобы получить сертификат на подарок, а также на бесплатное посещение объектов музея.

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Новогодний детский спектакль «Морозко» покажут в Подмосковье
21 декабря 2023, 14:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Раменском состоится новогодний спектакль для детей «Морозко». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показы спектакля пройдут 22 и 25 декабря во дворце культуры «Сатурн» в Раменском.

Постановку покажут участники театральной студии «Веселый балаганчик» по руководством Анны Тушиной.

«В коллективе занимаются дети от 10 до 13 лет. Под ее началом дети развивают свои знания в области актерского мастерства, ставят одноактные спектакли, сказки, миниатюры. Коллектив постоянно участвует в мероприятиях и проектах ДК «Сатурн», праздничных представлениях, игровых программах», - отметили в ведомстве.

Юные зрители смогут увидеть полюбившеюся сказку в новой интерпретации с неожиданным для традиционной народной сказки финалом.

Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный, но для посещения нужно будет заранее ​получить пригласительные билеты в кассе дворца культуры.

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В Орехово-Зуеве открылась выставка редких бабочек, экзотических животных и насекомых
21 декабря 2023, 11:29

Фото: Ольга Сычёва

«От страха до радости»: выставка редких бабочек, экзотических животных и насекомых открылась в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщил корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
Выставка работает в краеведческом музее города Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа.

«Эмоции посетителей колеблются от панического страха до радости, люди начинают восторгаться увиденным, приходят по несколько раз, приводят родственников. Каждый человек индивидуален и может иметь фобии, есть такие, кто боится войти даже к бабочкам в шатёр. Но через некоторое время человек привыкает к новому. Наши бабочки тропические и имеют несколько большие размеры, чем те, к которым привыкли жители нашей полосы, так что, скорее всего, это страх перед неизведанным, который человек быстро преодолевает», — поделилась куратор выставки Валерия.

Гости выставки смогут увидеть не только бабочек, но и тигрового питона, три вида пауков, жабу-агу, палочников и гигантского кузнеца. Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 14 января 2024 года.

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В Подмосковном «Абрамцево» откроется выставка «Лицом к лицу»
20 декабря 2023, 17:28

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В Поленовской даче Музея-заповедника «Абрамцево» состоится открытие выставки «Лицом к лицу». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Открытие выставки Натальи Нестеровой и Лазаря Гадаева состоится 22 декабря.

«Наталья Нестерова и Лазарь Гадаев это два крупных художника, творивших в своей уникальной манере. Их творчеству органично присуще постоянство стиля, привязанностей в искусстве, стремление к монументальной образной пластике, постоянство таланта. Название выставки «Лицом к лицу» предполагает общение со зрителем напрямую, без посредников, через произведения-притчи», - отметили в ведомстве.

Для посетителей экспозиции представят порядка 30 работ художников. Это живопись, скульптура, графика 1960−2000-х годо, которая объединит произведения как из собрания музея, так и из частных коллекций.

Стоит отметить, что подробную информацию о выставке и билеты можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Абрамцево».

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#художник
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Подмосковье получило Гран-при крупнейшей в России выставки народных промыслов
20 декабря 2023, 16:01

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Министерство культуры и туризма Подмосковья получило Гран-при конкурсной программы Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2023». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подмосковное министерство отметили в номинации «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции». Крупнейшая в стране по этой тематике выставка завершилась в Москве. За пять дней её посетили свыше 90 тыс человек.

На подмосковном стенде площадью 350 кв м были представлены 16 производителей и гастрономические бренды. Свою продукцию привезли фабрика декоративной росписи «Жостово», фабрика лаковой миниатюры «Федоскино», Дулёвский фарфоровый завод, Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, а также Коломенская пастила, пряничная арт-станция «10 зайцев» из Коломны и многие другие.

«Ладья» – единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Гости могут увидеть богатейшую палитру народных художественных промыслов со всей России, оценить новые направления развития отрасли, познакомиться с новинками, найти новых клиентов.

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Концерт «Вселенная Баха» состоится в подмосковном музее «Архангельское»
20 декабря 2023, 15:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник «Архангельское» приглашает на концерт «Вселенная Баха». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет 23 декабря в колоннаде музея-заповедника «Архангельское». На концерте гости и жители Подмосковья смогут услышать произведения великого композитора.


«Посетителей ждет погружение в мир музыки гения эпохи барокко в атмосфере старинной усадьбы. В творчестве Баха соединены традиции немецкой культуры, прежде всего протестантского хорала, с завоеваниями австрийской, итальянской, французской школ. Центральное место в инструментальном наследии композитора занимает органная музыка<…>», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что для посетителей прозвучат прелюдии и фуги из сборника «Хорошо темперированный клавир», французская сюита соль мажор, токката и фуга ре минор и другие произведения И. С. Баха в исполнении пианист Виталия Егорова.

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Юбилей Московского Губернского театра отметят праздничным «Открытым театром»
20 декабря 2023, 12:17

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский Губернский театр проведет мероприятия, посвященные празднованию своего 10-летия. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Праздничное мероприятие пройдет 12 января 2024 года.

С самого утра гости смогут попасть в закулисье театра и увидеть театр глазами творческих работников и пройти теми маршрутами, по которым ежедневно ходят артисты и режиссеры. Также дляч всех желающих будет организована экскурсия по театру, где они смогут побродить по зрительскому фойе, выпить кофе и сделать памятные фото в арт-локациях с персонажами спектаклей.

«<…> Губернский театр — это сочетание современности и классики, театр, который говорит на вечные темы, о том, что волнует всех. В свой юбилей мы решили открыть двери нашего театрального дома для всех желающих. Надо только успеть зарегистрироваться, вся программа скоро появится на сайте театра. А к вечернему торжеству мы готовим сюрприз, который покажем на большой сцене»,–отметил художественный руководитель театра Сергей Безруков.

Кроме этого, в день празднования будут проходить различные мастер-классы и тренинги, встреча с Губернаторским оркестром, игры с актерами в настольный теннис, слова, домино, а также гости смогут услышать театральные байки и анекдоты.

Стоит отметить, что попасть на мероприятие «Открытый театр» можно будет только по предварительной регистрации.

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На выставке в Коломне впервые представят редкие шёлковые ткани и костюмы со всей России
19 декабря 2023, 22:36

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В городском округе Коломна откроется выставка «Россия в шелках». Широкому зрителю впервые представят раритеты коллекции Музея-лаборатории «Шёлковая фабрика». Это златотканые и канаватные платы, изготовленные в Коломне на рубеже XVIII-XIX веков, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
«В лофтовом пространстве бывшей шёлковой фабрики коломенских купцов Левиных и Бабаевых можно будет увидеть девичью и женскую одежду для особых случаев из Архангельской, Вологодской, Курской, Рязанской и Нижегородской губерний. В XVIII веке Коломна стала центром «шёлковой моды». В городе работало пять шёлковых фабрик полного цикла. Там производили самые роскошные и дорогие ткани – штоф и парчу, канительные платки», – отметили в пресс-службе.
Основу экспозиции составит собрание народного костюма Любови Алиповой. Это частная коллекция подлинной крестьянской одежды XIX – начала XX веков из разных регионов России.

Открытие выставки состоится 22 декабря в 18:30 в музее-лаборатории «Шёлковая фабрика». Зарегистрироваться можно по ссылке.



Выставка продлится до 25 февраля и будет сопровождаться программой образовательных событий и кураторских экскурсий.

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