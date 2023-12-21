В музее-заповеднике А.С. Пушкина организуют новогодние представления для детей

Сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил суть сериала. Об этом пишет НСН.

По словам Золотарева, авторы сериала рассказали историю о том, что зло непременно вернется злом. Он подчеркнул, что мотивации научить зрителя чему-либо с помощью сериала не было.



Кинодеятель отметил, что создатели с помощью «Слова пацана» передали посыл о том, что у них «болит». Именно по этой причине история получилась насыщенной, интересной и обсуждаемой.



Ранее киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров объяснил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» нельзя запрещать, поскольку это всего лишь кино, которое облачает мрачные стороны нашей действительности, которые нельзя игнорировать полностью.



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Екатерина Коршунова