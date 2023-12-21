В музее-заповеднике А.С. Пушкина организуют новогодние представления для детей

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Герои спектакля Лукоморчики познакомят маленьких гостей и их родителей со своей сказочной страной Лукоморией, где есть пещера Сплюшек, древо Обнимашек, гора Шур-Шур и еще много интересного. Интерактивное представление поставлено театром «Как-то так», режиссеры А. Головинова и К. Сорокин. В празднике обязательно примут участие Дед Мороз со Снегурочкой», - поделились в пресс-службе ведомства.
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