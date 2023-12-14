Подмосковные кадеты примут участие в Кремлевском благотворительном балу

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Кадеты Подмосковья примут участие в VIII Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Бал пройдет 16 декабря в Москве. В нем примут участие свыше 3 тысяч кадетов из 84 субъектов России.
Стоит отметить, что бал проводится ежегодно с 2016 года. Принять участие в мероприятии могут лучшие воспитанники кадетских учреждений, члены молодежных патриотических клубов, дети из социальных учреждений из всех субъектов Российской Федерации, а также зарубежные участники из дружественных стран и стран СНГ.
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«Для кадетов России Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал — важное и долгожданное событие. В мероприятии принимают участие ребята из 15 городских округов Подмосковья. <…> Принимать участие в таком мероприятии — большая честь, мы поддерживаем наших кадетов и желаем им достойно представить свои учебные заведения и наш регион на Международном балу», — отметили в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева