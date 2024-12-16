В городском парке Каширы установили фотобудку с моментальной печатью снимков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Фотобудка с печатью снимков появилась в городском парке Каширы, получить готовую фотографию можно за несколько секунд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Теперь каждый сможет сделать в парке фотографию на память и моментально её распечатать. Наш парк — это отличное место для того, чтобы создать радостные и незабываемые моменты вместе с семьёй и друзьями», — сказала директор каширского городского парка Олеся Кожадей.Фотобудка расположена недалеко от главной сцены парка. Камера автоматически делает серию из трёх фотографий, для печати можно выбрать самую удачную. Отмечается, что распечатать получившееся фото предлагается тремя способами. Фотобудка уже вызвала большой интерес у гостей парка — и у мам с детьми, и у молодёжи, и у пожилых людей.
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