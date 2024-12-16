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В городском парке Каширы установили фотобудку с моментальной печатью снимков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фотобудка с печатью снимков появилась в городском парке Каширы, получить готовую фотографию можно за несколько секунд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Теперь каждый сможет сделать в парке фотографию на память и моментально её распечатать. Наш парк — это отличное место для того, чтобы создать радостные и незабываемые моменты вместе с семьёй и друзьями», — сказала директор каширского городского парка Олеся Кожадей.
Фотобудка расположена недалеко от главной сцены парка. Камера автоматически делает серию из трёх фотографий, для печати можно выбрать самую удачную. Отмечается, что распечатать получившееся фото предлагается тремя способами. Фотобудка уже вызвала большой интерес у гостей парка — и у мам с детьми, и у молодёжи, и у пожилых людей.

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#кашира
#парк
#фотография
Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»
16 декабря 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Агломерация Зарайск – Коломна представила свои возможности в финале федерального конкурса за звание Культурной столицы 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Финал состоялся на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве. На конкурс были поданы заявки от 20 российских городов. Кроме подмосковной агломерации Зарайска и Коломны в финал вышли Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. На торжественной церемонии финалисты представили презентации своих возможностей и проекты программ развития на 2026 год», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

По результатам голосования члены оргкомитета конкурса назвали культурной столицей Омск. Победителем народного голосования на платформе госуслуг стал Владимир. Агломерация Зарайск – Коломна получила диплом финалиста.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Конкурс «Культурная столица года» проводится ежегодно с 2023-го. Принять в нём участие могут инициативные команды, представляющие административные центры регионов страны и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Ледовое шоу Ильи Авербуха в Волоколамске собрало более тысячи зрителей
16 декабря 2024, 10:59

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Бесплатное представление на льду Ильи Авербуха с участием звёзд фигурного катания в рамках программы «Зима в Подмосковье» состоялось в Ледовом дворце в Волоколамске, шоу посетили более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками ледового шоу стали призёр Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион России Алексей Ягудин, двукратные чемпионы Европы, призёры олимпийских игр Екатерина Боброва и Максим Шабалин, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы и двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также победительница проекта «Народный ледниковый» Наталья Саблина и мастер спорта РФ Артём Федорченко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бесплатные ледовые шоу проходят в парках и на ледовых аренах Московской области.

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Глава правительства Мишустин соболезнует в связи со смертью Раисы Максимовой
14 декабря 2024, 15:23

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Смерть актрисы Раисы Максимовой — большая потеря для ее родных и близких, а также для российской культуры и всех россиян, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
«Создавая разноплановые образы, она умела точно передать чувства своих героинь, раскрыть глубину их характера. Именно поэтому фильмы и спектакли с ее участием неизменно привлекали внимание широкой публики, пользовались огромной популярностью, покорили сердца миллионов зрителей», — сказано в телеграмме премьера.

Он отметил, что почившая звезда олицетворяла собой пример преданности театральной профессии. Актриса служила в Московском художественном театре им. Чехова. Мишустин заключил, что Максимова — незаурядный, открытый, душевно щедрый человек, какой и останется в сердцах людей. Раисы Максимовой не стало на 96 году жизни 11 декабря.

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Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» покажут в подмосковных городах
13 декабря 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Жители и гости Московской области 13-15 декабря смогут увидеть выступления именитых фигуристов в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Представления покажут 13 декабря на катке Парка культуры и отдыха на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне. Начало – в 19:30. 14 декабря в 15:00 ледовый спектакль пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» Волоколамска, в 19:30 – на катке Центрального парка Лобни. 15 декабря в 16:30 зрители встретятся со звёздами фигурного катания в парке «200 лет Егорьевску». В 19:30 спектакль увидят в Павловском Посаде на стадионе «Заречный», – уточнили в ведомстве.
Вход на ледовое шоу будет свободным.

Как рассказал ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет показано 29 ледовых шоу.

В министерстве добавили, что актуальную информацию можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. В расписании могут происходить изменения.

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Каширские школьники одержали победу на фестивале-конкурсе «Радуга талантов»
13 декабря 2024, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Три школьника из Каширы стали победителями областного творческого фестиваля-конкурса «Радуга талантов», посвящённого поддержке талантов детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В число победителей от городского округа Кашира вошли ученица Барабановской школы Владлена Буравцева, а также ученики Коррекционной школы Егор Верещагин и Александр Шарендо», — говорится в сообщении.
Конкурс проводился для ребят в возрасте от шести до 18 лет в десяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Оригинальный жанр», «Вокал», «Фольклор», «Инструментальная музыка», «Жестовое пение», «Малые театральные формы», «Танец» и «Танец на коляске».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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На концерт певца SHAMAN в Реутове приехали его фанаты из Словакии
13 декабря 2024, 11:33

SHAMAN (фото: медиасток.рф)

Двадцать поклонников певца SHAMAN из Словакии приехали на его концерт, проходивший в деловом комплексе «Мир» в Реутове, перед началом шоу они поделились историей своей любви к русскому певцу.
Знакомство словака Роберта с творчеством SHAMAN началось с увиденного в интернете клипа на песню «Встанем».

«У меня потекли слезы, когда слушал эту песню. (…) Ярослав уникален, и я искренне рад возможности встретиться с ним и посетить его концерт», — сказал Роберт в интервью изданию REGIONS.
На концерт приехала также одна из организаторов словацкого фан-клуба певца Алэна Палахьева.

«Когда я впервые услышала песни SHAMAN, они потрясли меня до глубины души. В соцсетях мы с подругой основали группу поклонников, а потом фан-клуб», — сообщила Алэна.
Для своего любимого перца поклонники из Словакии привезли подарки: флаг своей страны, футболку, сшитую вручную, и 75-градусную настойку.

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Выяснились новые обладатели премии «Золотой граммофон»

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#словакия
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Выяснились новые обладатели премии «Золотой граммофон»
Долина, Маликов, Шоуа и Пресняков получили премии «Золотой граммофон»
13 декабря 2024, 05:24

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

В Москве на площадке «ВТБ Арена» прошла церемония вручения XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Обладателями премии стали Народные артисты России Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы «Непара» Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков, передает РИА Новости.
«Золотой граммофон» — одна из главных музыкальных премий России, учреждённая «Русским радио» в 1996 году.

Награды получили как именитые артисты, включая Сергея Лазарева, Григория Лепса и Ирина Дубцова, так и молодые исполнители: группа Serebro в обновленном составе, Марина Бриз, дуэт «Асия» и «Звонкий», группа Dabro и другие.

Особую статуэтку «Зелёный Граммофон» за продвижение экологичных ценностей вручила певице Алсу руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Церемонию открыли Елена Север и Роман Широких композицией на стихи Марии Захаровой «Верните память».

Мероприятие транслировалось на платформе «VK Видео», а ключевые моменты показывались на медиафасадах Москвы.

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В подмосковных парках в субботу откроют около 60 резиденций Деда Мороза
12 декабря 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парках Подмосковья 14 декабря откроют Резиденции Деда Мороза. Жителей и гостей региона ждут ярмарки, творческие мастер-классы, встречи с зимним волшебником и многое другое, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

В этом сезоне посетителей ждут 59 резиденций и 111 почт Деда Мороза. Отправить письмо можно до 25 декабря.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово открытие резиденции начнётся в 13:50 с праздничного парада-шествия Дедов Морозов и Снегурочек. Затем для посетителей откроются интерактивные точки «Юные помощники Деда Мороза», пройдут соревнования по метлоболу и театрализованное представление «Путешествие в сказку». В завершении праздника зажжётся иллюминация, а желающие смогут отправить письма Деду Морозу по почте», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Парк «Раздолье» в Одинцовском городском округе приглашает на фестиваль «По следам Деда Мороза». Он начнётся в 15 часов. Для детей и взрослых подготовили анимационную программу, танцевальный флешмоб, зимние забавы и мастер-класс по росписи пряника. Главным событием фестиваля станет торжественное открытие резиденции.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Детский городок «Сказочный» в Красногорске предлагает гостям посетить фестиваль «Красногорск. Зима. Волшебство». В 15:00 гости познакомятся со сказочными персонажами, увидят «Северное шоу», побывают на ярмарке мастеров. После этого пройдут торжественное открытие Резиденции Деда Мороза и интерактивная программа с Белой Змеей-предсказательницей.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке им. В. Талалихина в Подольске открытие резиденции стартует в полдень. Гости познакомятся с зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой. Юных посетителей ждут хороводы, викторины, мастер-класс и сладкий подарок.

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Ивантеевский музыкально-драматический театр представит премьеру спектакля «Мы – люди!»
12 декабря 2024, 15:51

Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр

15 декабря Ивантеевский музыкально-драматический театр представит премьеру спектакля «Мы – люди!». Его основу легли рассказы Антона Павловича Чехова, которому в январе 2025 года исполнится 165 лет. Премьера приурочена к юбилею великого русского писателя.
«Это не просто постановка по ранним рассказам Чехова, а смелое переосмысление классики для сегодняшнего зрителя, особенно для молодежи. Это синтез классической музыки и современных композиций, изящной хореографии и интересной сценографии. Мы сохранили глубину чеховских идей о вечных ценностях, но подали их в яркой, современной упаковке, которая зацепит каждого», — поделился художественный руководитель спектакля Артем Бибилюров.

Чеховские герои отражают вечные человеческие проблемы и пороки, в них каждый узнает себя. Тонкий юмор писателя, заставляющий задуматься, актуален и в XXI веке.

Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр

Спектакль «Мы-Люди!» напомнит о важности человеческих отношений, сочувствия и взаимопонимания, о том, что от наших поступков зависит будущее.
Художественный руководитель спектакля — Артем Бибилюров, режиссер — Полина Нахимовская, художник — Михаил Карягин, хореограф — Данил Музипов, композитор — Алевтина Добрынина.

Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».
Премьерные показы спектакля будут проводиться бесплатно, но на них нужно зарегистрироваться.
Начало спектакля в 18:00. Возрастные ограничения: 12

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