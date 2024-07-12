В Клину проведут музыкальный фестиваль «Белый цветок»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Музыкальный фестиваль «Белый цветок» состоится в Сестрорецком парке города Клин 1 сентября, гостей ждёт не только насыщенная концертная программа, но и мастер-классы и творческие встречи, а пространство фестиваля украсят арт-объекты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что для молодых музыкантов, желающих принять участие в фестивале, организован конкурсный отбор.
Для лучших конкурсантов днём 1 сентября проведут очное прослушивание, а вечером три финалиста конкурса смогут выйти на сцену вместе со звёздами российской рок-музыки — Ольгой Кормухиной, Алексеем Беловым и другими.
На фестивале также проведут мастер-классы по созданию игрушек, росписи пряников, мыловарению и пр. А для юных гостей фестиваля предусмотрена игровая программа, посвящённая культурному наследию России.
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«С начала июля до середины августа среди авторов-исполнителей проводится онлайн-конкурс. Заявку на участие можно оставить по ссылке», — говорится в сообщении.
Для лучших конкурсантов днём 1 сентября проведут очное прослушивание, а вечером три финалиста конкурса смогут выйти на сцену вместе со звёздами российской рок-музыки — Ольгой Кормухиной, Алексеем Беловым и другими.
На фестивале также проведут мастер-классы по созданию игрушек, росписи пряников, мыловарению и пр. А для юных гостей фестиваля предусмотрена игровая программа, посвящённая культурному наследию России.
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Лев Каштанов