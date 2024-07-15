«Сенокос в Муранове» посетили более 3 тысяч человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Свыше 3 тыс. человек побывали на фестивале народной культуры «Сенокос в Муранове, который прошёл в выходные в музее-заповеднике Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого состоялось мероприятие.
«Ярким событием стал покос травы на Барском лугу. Фестиваль также украсили выступления солистов Московской областной филармонии и Государственного академического оркестра солистов Московской областной филармонии «Русские узоры». Для гостей организовали встречу с писателем Марией Сидлер, а также с писателем, публицистом, автором статей и книг по истории старообрядчества Дмитрием Урушевым», – говорится в сообщении.На празднике прошла ярмарка ремесленных изделий и товаров народных промыслов. Гости смогли принять участие в народных играх и мастер-классах, попробовать силы в декупаже, работе с керамикой, росписи пряников, создании текстильных и деревянных игрушек, изделий из полимерной глины и других видах ремёсел.
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Лора Луганская