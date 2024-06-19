Юнармейцы из Серпухова побывали с экскурсией на базе ОМОН «Русич»

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Сотрудники ОМОН «Русич» провели экскурсию для юнармейцев центра гражданско-патриотической работы «Серпухович». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Юнармейцы ознакомились с архивными фотоматериалами со служебных командировок бойцов ОМОН «Русич» в Северо-Кавказском регионе.
В конце мероприятия активисты прослушали лекцию о правилах безопасного поведения при обнаружении подозрительных предметов.
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«Стражи порядка рассказали ребятам об истории отряда и продемонстрировали образцы экипировки и вооружения, используемые сотрудниками отряда мобильного особого назначения в ежедневной служебной деятельности. Дети узнали о том, что общий вес обмундирования бойца спецподразделения может достигать 70 килограммов», — поделились в пресс-службе.
В конце мероприятия активисты прослушали лекцию о правилах безопасного поведения при обнаружении подозрительных предметов.
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Мира Полтева