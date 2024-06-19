В Подмосковье в этом году откроют 30 инвестиционных детсадов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
30 детских садов, построенных за счёт инвестора, откроют в одиннадцати городских округах Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Застройщики возводят соцобъекты за счёт внебюджетных средств в рамках исполнения договоров о комплексном развитии территории», — отметили в министерстве.В число инвестиционных проектов входит детский сад в балашихинском жилом комплексе «Измайловский парк». Этот детсад рассчитан на 300 воспитанников. В трёхэтажном здании предусмотрены помещения для 15 групп с игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и туалетами. В детсаду таже будет музыкальный зал и зал для занятий физкультурой, пищеблок и медпункт.
За счёт инвестора строят также детсад на 300 мест в домодедовском ЖК «Прибрежный парк», там смогут с комфортом разместиться 12 групп.
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Лев Каштанов