Три школьника из Дубны получили 100 баллов на ЕГЭ по физике

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Сразу три выпускника школ городского округа Дубна получили высшую оценку на ЕГЭ по физике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Стобаллниками по физике стали выпускница 11 класса лицея «Дубна» Ника Нефёдова и её соученик Максим Кузьмичёв. Успеха они достигли под руководством педагога Татьяны Александровны Кузнецовой», — говорится в сообщении.Кроме того, 100 баллов за экзамен по физике получил ученик 11 класса дубненской школы №1 Кузьма Марков. Во время учёбы мальчик активно участвовал в олимпиадах по физике и математике. Его учителем физики является Сергей Николаевич Лукичев.
Власти округа поздравили ребят и их педагогов с успехом.
Ранее сообщалось, что ЕГЭ по физике в этом году сдавали более 5,4 тыс. подмосковных выпускников.
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