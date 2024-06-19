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Три школьника из Дубны получили 100 баллов на ЕГЭ по физике

19 июня 2024, 11:32
Фото: iStock/Ritthichai

Фото: iStock/Ritthichai

Сразу три выпускника школ городского округа Дубна получили высшую оценку на ЕГЭ по физике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Стобаллниками по физике стали выпускница 11 класса лицея «Дубна» Ника Нефёдова и её соученик Максим Кузьмичёв. Успеха они достигли под руководством педагога Татьяны Александровны Кузнецовой», — говорится в сообщении.
Кроме того, 100 баллов за экзамен по физике получил ученик 11 класса дубненской школы №1 Кузьма Марков. Во время учёбы мальчик активно участвовал в олимпиадах по физике и математике. Его учителем физики является Сергей Николаевич Лукичев.



Власти округа поздравили ребят и их педагогов с успехом.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по физике в этом году сдавали более 5,4 тыс. подмосковных выпускников.

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#дубна
#физика
#егэ
Почти все щёлковские СНТ заключили договоры на вывоз мусора
19 июня 2024, 11:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Заключение договоров на вывоз мусора стало одной из главных тем еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Округ почти у цели – до 100% осталось всего 26 СНТ. Дружественный муниципалитет, городской округ Лосино-Петровский, в этой работе пока отстаёт. В рамках наставничества коллег пригласили для обмена опытом, разбора причин и помощи в решении вопроса. До конца недели ситуация должна улучшится», – говорится в сообщении.
Проанализировали на совещании и обращения жителей. Наблюдается снижение их количества. Темы обращений – покос травы у детских площадок во Фрянове, уборка домов и дворов в Богородском. Эти обращения отработаны.
«На решение таких задач не нужно две недели, хватит и нескольких дней. Хорошо, что теперь и управляющие компании с подрядчиком это знают», – отметил Булгаков.
Другие примеры выполненных поручений – замена скамейки у подъезда на улице Сосновой; устранении подтопления в 12 подвалах, организация безопасного перехода на парковку у дома по улице Московской.

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#московская область
#жители
#обращения
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В Подмосковье стало проще оформить выплату за осложнения после прививок
19 июня 2024, 10:19

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Количество документов, которые нужно подать через региональный портал госуслуг для оформления выплаты при осложнениях после вакцинации, сократилось в Московской области в два раза, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправленя.
«Для оформления выплаты теперь нужно только заключение врачей об установлении факта поствакцинального осложнения. Если заявление подаёт родственник, понадобится согласие всех взрослых членов семьи. А дальнему родственнику нужно будет также приложить документ, подтверждающий родство», — пояснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
В Московской области выплата при осложнениях после вакцинации составляет 10 тысяч рублей. А если поствакцинальное осложнение привело к инвалидности, выплачивается ежемесячная компенсация в размере более 1,6 тыс. рублей. Если осложнение привело к летальному исходу, родственники имеют право на единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.

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#московская область
#подмосковье
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Старшеклассник из Волоколамска сдал ЕГЭ по физики на 100 баллов
19 июня 2024, 10:07

Фото: istockphoto / Chinnapong

Учащийся Гимназии №1 города Волоколамска Роман Лебедев получил максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене по физике. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Это первые 100 баллов по данному предмету в школах городского округа.

«Высокий результат обусловлен отменными интеллектуальными способностями Романа, его трудолюбием, усердием и твёрдой нацеленностью на предельный успех! Эти 100 баллов – отличная награда как для Романа, так и его родителей, которые дружно поддерживают сына. И, конечно, особой признательности заслуживает учитель Любовь Ивановна Филатова — за её напряженную, кропотливую, творческую работу и веру в возможности каждого ученика!», — поделились в пресс-службе.

Ранее в Волоколамске школьники получали сто баллов за ЕГЭ по профильной математике, русскому языку, литературе, обществознанию, истории, информатике.

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#волоколамск
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#старшеклассники
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В Московской области утром 19 июня дороги загружены на три балла
19 июня 2024, 09:56

Фото: istockphoto / MaYcaL

Загруженность дорог Московской области в сторону центра составляет три балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На подмосковных дорогах в среду утром было зафиксировано порядка 905 тысяч машин.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе», - подчеркнули в пресс-службе.

В Минтрансе Подмосковья настоятельно рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.

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#крым
#минтранс мо
#пробки
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В Подмосковье в этом году откроют 30 инвестиционных детсадов
19 июня 2024, 09:56

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

30 детских садов, построенных за счёт инвестора, откроют в одиннадцати городских округах Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Застройщики возводят соцобъекты за счёт внебюджетных средств в рамках исполнения договоров о комплексном развитии территории», — отметили в министерстве.
В число инвестиционных проектов входит детский сад в балашихинском жилом комплексе «Измайловский парк». Этот детсад рассчитан на 300 воспитанников. В трёхэтажном здании предусмотрены помещения для 15 групп с игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и туалетами. В детсаду таже будет музыкальный зал и зал для занятий физкультурой, пищеблок и медпункт.

За счёт инвестора строят также детсад на 300 мест в домодедовском ЖК «Прибрежный парк», там смогут с комфортом разместиться 12 групп.

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#минжилполитики мо
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#подмосковье
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Молодёжь Подмосковья приглашают на форум «Ладога»
19 июня 2024, 09:39

Фото: iStock/jacoblund

Молодёжный образовательный форум «Ладога» будет проходить с 9 по 15 сентября в Ленинградской области, принять в нём участие приглашают представителей Московской области, сообщает пресс-служба правительства области.
«Целью форума является вовлечение молодёжи в созидательную деятельность. Участники форума получат навыки по разработке стратегии продвижения среди молодого поколения традиционных ценностей, а также по разработке проектов поддержки коренных малочисленных народов, традиционной семьи и прочего», — говорится в сообщении.
В рамках форума будут работать шесть тематических площадок: от площадки по созданию видеоконтента до площадки сохранения идентичности.

В форуме «Ладога» примут участие 580 человек. Зарегистрироваться на форум можно на платформе «Росмолодёжь.События» до 9 июля включительно.

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте проекта.

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#форум
#молодёжь
#ленинградская область
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Суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей
«Коммерсант»: «Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей
19 июня 2024, 07:33

Фото: istock/JessAerons

Суд в Москве вынес штраф «Почте России» на 100 миллионов рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Истцом по делу является Счетная палата. Было установлено, что почтовый оператор получил от государства на проект 5 млрд руб. Работы не были окончены в срок в 279 отделениях. Представители «Почты России» назвали эти претензии «формальностью». Они отметили, что отделения начали работу после ремонта в установленный срок. Однако юристы считают, что снизить штраф не удастся.

Этот штраф оказался в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.

Ранее сообщалось, что отделение «Почты России» в поселке ВНИИССОК отремонтируют до конца июня. Помимо ремонта в поселок начнёт приезжать мобильный сотрудник «Почты России», который будет развозить платежные квитанции и корреспонденцию по домам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#штраф
#почта
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Госдума одобрила исключение ОСАГО из документов при регистрации
Госдума поддержала исключение ОСАГО из документов при регистрации
19 июня 2024, 04:36

Фото: istock/Aleksander Dumala

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из документов при регистрации. Об этом сообщает ТАСС.
Водителям также предлагают разрешить снимать машину с учёта в ГИБДД сразу при её продаже, а не через десять дней после обращения в ведомство.

Кроме того, поправки предусматривают, что государственный учёт транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Законопроект также расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий.

Ранее стало известно, что водители в России могут оформить «короткий» полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев. Он будет вступать в силу спустя три дня после предоставления страховщику необходимых документов, если договором не установлен более короткий срок вступления в силу.

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#госдума
#осаго
#документы
#продажа
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50-летняя женщина попробовала групповой секс трезвой и разочаровалась
19 июня 2024, 04:31

Фото: istock / Motortion

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая не умеет получать удовольствие от трезвого секса и беспокоится по этому поводу. Письмо читательницы и ответ эксперта публикует издание Slate.
Автор письма рассказала, что ей больше 50 лет, и недавно они с супругом решили провести эксперимент: попробовать открытые отношения и групповой секс. Невзирая на то, что ее партнеры оставались довольны, женщина была разочарована от этого опыта. Она призналась, что её страсть кажется ей притворой. По словам читательницы, на самом деле она может расслабиться и испытать удовлетворение, но только когда выпивает перед интимом немного спиртного.

Это касается секса и с мужем, и с другими людьми.

«Стоит ли мне заняться более глубоким самоанализом из-за того, что мне нужно немного выпить перед сексом, или я просто так устроена? Неужели мне просто не хватает способности испытывать сильную страсть? Честно говоря, я никогда не чувствовала желания в трезвом виде», — призналась она.
В ответ Юзвяк одобрил стремление изучить свое поведение и отметил, что многие люди перед сексом нуждаются в небольшом количестве алкоголя.

«В следующий раз, когда вы окажетесь в переполненном баре, оглянитесь вокруг и увидите всех похотливых людей, которые собираются или не собираются пойти с кем-нибудь домой в этот самый момент, и вы поймете, что вы не одиноки», — дал совет эксперт.
Вместе с этим коуч обратил внимание, что сами мысли о возможных проблемах со спиртными напитками могут сигнализировать о необходимости обратиться к специалисту по зависимости. Помимо этого, потребность в алкоголе может говорить об асексуальности, подчеркнул Юзвяк и призвал женщину изучить этот вопрос.

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