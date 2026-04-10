Обвиненный в педофилии «пионер хип-хопа» умер в США
Американский рэпер и диджей Лэнс Тейлор, известный под псевдонимом Afrika Bambaataa, скончался в возрасте 67 лет в Пенсильвании. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его представителей. По их информации, причиной смерти стали последствия онкологии.
Тейлор получил известность как участник движения «сознательного рэпа» Universal Zulu Nation. Его главный хит «Planet Rock» 1982 года, где использовались сэмплы немецкого коллектива Kraftwerk, поднялся до четвертой строчки в американском чарте. Музыкант сотрудничал с Sex Pistols, Джеймсом Брауном и Полом Окенфолдом, а его совместный с Leftfield трек «Afrika Shox» стал саундтреком к фильму «Ванильное небо».
В последние годы артиста преследовали обвинения в педофилии и сексуальном насилии. В 2025 году он выплатил компенсацию мужчине, который утверждал, что Тейлор подвергал его насилию с 12 лет и передавал другим взрослым в течение четырех лет.
Другая легенда рэпа Мелле Мел заявил, что «все знали» о насилии над детьми, но это был «самый охраняемый секрет хип-хопа». Известие о смерти музыканта вызвало неоднозначную реакцию: коллеги признают его вклад в культуру, но многие отмечают, что его наследие затмили обвинения в растлении малолетних.
