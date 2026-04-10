Обвиненный в педофилии «пионер хип-хопа» умер в США

10 апреля 2026, 09:57

В США скончался обвиненный в педофилии рэпер Afrika Bambaataa

Американский рэпер и диджей Лэнс Тейлор, известный под псевдонимом Afrika Bambaataa, скончался в возрасте 67 лет в Пенсильвании. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его представителей. По их информации, причиной смерти стали последствия онкологии.