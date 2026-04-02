Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селеменев
На 65-м году ушел из жизни актер театра и кино Сергей Селеменев, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его окружение.
Селеменев скончался 1 апреля, не дожив всего две недели до своего юбилея. В последнее время он страдал от повышенного уровня сахара в крови. Несмотря на проблемы со здоровьем, актер отдавал всего себя сцене до самого конца. Сегодня он должен был сыграть в спектакле «Тихий шорох уходящих шагов», но его отменили в связи с трагическим известием.
Селеменев родился 17 апреля 1961 года в Железногорске Красноярского края. По окончании местного института искусств в 1982-м начал службу в драмтеатре имени Пушкина. Позже работал в Рижском театре русской драмы и преподавал актерское мастерство в Рижской консерватории. В 1993-м вернулся в родной регион, где работал до последних дней.
Селеменев также снимался в кино: помимо «Улиц разбитых фонарей», в его фильмографии значатся картины «Последний советский фильм» и «Ронин-2». Звание заслуженного артиста России он получил в 2005 году.
Читайте также: