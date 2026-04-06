Умер сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт

06 апреля 2026, 18:47

Дизайнер Адриано Гольдшмидт умер на 83-м году жизни

Итальянский дизайнер и предприниматель Адриано Гольдшмидт скончался 5 апреля после продолжительной борьбы с раком. Ему было 82 года. О смерти модельера сообщило издание WWD.





Гольдшмидт родился в 1944 году в Триесте в еврейской семье. В 1942 году его родственники лишились всего имущества, часть которого впоследствии удалось вернуть.



Свой путь в моде он начал в 1970-х. В 1974 году дизайнер основал джинсовый бренд Daily Blue, а спустя десять лет создал Genious Group — компанию, под крылом которой развивались марки Diesel и Replay. В 1993 году Гольдшмидт выступил сооснователем бренда Agolde, а в 2000-м совместно с Юлом Ку запустил в Лос-Анджелесе марку AG Adriano Goldschmied.



Помимо этого, он работал с Chloé над проектами по переработке денима и разработал премиальную линию Gap 1969 для американского ритейлера Gap.



