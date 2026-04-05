05 апреля 2026, 11:53

На 67-м году жизни умерла звезда «Декстера» и «Бесстыжих» Ди Фриман

В возрасте 66 лет скончалась американская актриса Ди Фриман. Она ушла из жизни 2 апреля 2026 года после продолжительной борьбы с раком лёгких четвёртой стадии.





О тяжёлом диагнозе стало известно в конце 2025 года. Несмотря на лечение, актриса продолжала работать — снималась в сериале «Сёстры» и работала над книжной адаптацией своего моноспектакля «Ядовитое ружьё», основанного на истории её семьи.





«С глубокой скорбью делимся с вами этой новостью. Ди мирно скончалась после отважной и бесстрашной борьбы с раком… Она по-прежнему такая же сила природы, какой была всегда. Теперь — с ангельскими крыльями за спиной», — говорится в заявлении семьи знаменитости.