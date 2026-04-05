Умерла звезда «Декстера» и «Бесстыжих» Ди Фриман
На 67-м году жизни умерла звезда «Декстера» и «Бесстыжих» Ди Фриман
В возрасте 66 лет скончалась американская актриса Ди Фриман. Она ушла из жизни 2 апреля 2026 года после продолжительной борьбы с раком лёгких четвёртой стадии.
О тяжёлом диагнозе стало известно в конце 2025 года. Несмотря на лечение, актриса продолжала работать — снималась в сериале «Сёстры» и работала над книжной адаптацией своего моноспектакля «Ядовитое ружьё», основанного на истории её семьи.
«С глубокой скорбью делимся с вами этой новостью. Ди мирно скончалась после отважной и бесстрашной борьбы с раком… Она по-прежнему такая же сила природы, какой была всегда. Теперь — с ангельскими крыльями за спиной», — говорится в заявлении семьи знаменитости.
Ди Фриман родилась 6 июня 1959 года в Луизиане. Её карьера началась в середине 1990-х с сериала «Тренер». За годы работы она снялась в десятках известных проектов, включая «Молодые и дерзкие», «Непредсказуемую Сьюзан», «Секретные материалы», «Скорую помощь», «Декстера» и «Бесстыжих».
У звезды остались двое детей — Эмбер и Шейн, а также мать, братья и сёстры. Коллеги и поклонники уже назвали её уход большой потерей для индустрии.