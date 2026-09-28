Объятия, драки и слезы: как очевидцы запомнили Monsters of Rock в Тушино

28 сентября 2026, 19:03

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В сентябре 1991 года на фестиваль Monsters of Rock в Тушино зрители шли с трехлитровыми банками пива, а в самые напряженные моменты стеклянные бутылки летели в оцепление. Спустя 35 лет очевидцы поделились с Life.ru воспоминаниями о том, что творилось в огромной толпе.