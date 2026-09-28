Объятия, драки и слезы: как очевидцы запомнили Monsters of Rock в Тушино
В сентябре 1991 года на фестиваль Monsters of Rock в Тушино зрители шли с трехлитровыми банками пива, а в самые напряженные моменты стеклянные бутылки летели в оцепление. Спустя 35 лет очевидцы поделились с Life.ru воспоминаниями о том, что творилось в огромной толпе.
Собеседник издания по имени Валентин рассказал, что попал на один из самых громких концертов в истории страны почти случайно: о фестивале он узнал от одногруппника в институте, а потом решил вместе с друзьями отправиться в Тушино вместо учебы. Фестивальной инфраструктуры тогда практически не существовало — еды почти не было, поэтому они взяли с собой мороженое и несколько трехлитровых банок пива. По словам москвича, он хорошо понимал, что подобных концертов в России еще не проводили.
Другой очевидец, Михаил, вспоминает, что поначалу атмосфера напоминала большой праздник: незнакомцы знакомились, обнимались и поздравляли друг друга. Но ближе к выходу на сцену группы Pantera все переменилось — бутылки полетели в сторону милицейского кордона и военнослужащих, а пострадавших выводили с поля. Через некоторое время агрессия стихла. Эти воспоминания перекликаются с архивными сведениями о драках и десятках обращений за медпомощью.
Затем последовал выход группы Metallica. По рассказам Михаила, после первых аккордов интро вся публика будто разом «взорвалась криком», а некоторые зрители плакали. Для него это выступление стало главным моментом фестиваля. Вечер завершили AC/DC — с огромными декорациями и пиротехникой. Даже спустя 35 лет очевидцы признаются, что масштаб произошедшего до сих пор кажется им почти нереальным.
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