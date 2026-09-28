Волочкова прокомментировала заявление Барецкого о романе
Волочкова отвергла слова Барецкого о предполагаемом романе
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не состояла в отношениях с шоуменом Стасом Барецким. Артистка подчеркнула, что лично с ним не знакома.
В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова призналась, что привыкла к интересу со стороны известных мужчин. При этом, по ее словам, ее сердце уже занято, однако имя избранника она раскрывать не намерена.
«Я не знакома с Барецким, поэтому даже не знаю, как мне реагировать на подобные высказывания», — отметила танцовщица.
Накануне Барецкий сообщил о романе с бывшей солисткой Большого театра. Он утверждал, что хотел жениться на Волочковой и помочь ей справиться с алкогольной зависимостью.