Волочкова прокомментировала заявление Барецкого о романе

28 сентября 2026, 15:47

Волочкова отвергла слова Барецкого о предполагаемом романе

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не состояла в отношениях с шоуменом Стасом Барецким. Артистка подчеркнула, что лично с ним не знакома.





В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова призналась, что привыкла к интересу со стороны известных мужчин. При этом, по ее словам, ее сердце уже занято, однако имя избранника она раскрывать не намерена.





«Я не знакома с Барецким, поэтому даже не знаю, как мне реагировать на подобные высказывания», — отметила танцовщица.