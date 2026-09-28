Звезда «Слова пацана» появится в продолжении культового ситкома
Никита Кологривый снимется в шестом сезоне «Папиных дочек»
Российский актер Никита Кологривый, известный по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», присоединился к съемкам продолжения комедийного телесериала «Папины дочки. Новые». Премьера шестого сезона состоится 19 октября на телеканале СТС.
По информации «Известий», в новых сериях Кологривый появится в роли самого себя. По словам артиста, работа в жанре классического ситкома стала для него творческим экспериментом, ради которого пришлось «выкрутить собственное эго на максимум». Он отметил, что сценаристы его «не щадили» и добавили «ложечку дегтя».
«Для меня это в каком-то смысле миссионерский проект, потому что у меня есть дочь Есения, и она тоже будет это смотреть», — отметил Кологривый.Ранее он раскрыл подробности развода с женой Александриной Питиримовой. Актер также заявил, что пока не рассматривает новые отношения и сосредоточился на семье.