Звезда «Слова пацана» появится в продолжении культового ситкома

28 сентября 2026, 17:04

Никита Кологривый снимется в шестом сезоне «Папиных дочек»

Никита Кологривый (Фото: Телеграм/nik_kologrivyy)

Российский актер Никита Кологривый, известный по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», присоединился к съемкам продолжения комедийного телесериала «Папины дочки. Новые». Премьера шестого сезона состоится 19 октября на телеканале СТС.





По информации «Известий», в новых сериях Кологривый появится в роли самого себя. По словам артиста, работа в жанре классического ситкома стала для него творческим экспериментом, ради которого пришлось «выкрутить собственное эго на максимум». Он отметил, что сценаристы его «не щадили» и добавили «ложечку дегтя».

«Для меня это в каком-то смысле миссионерский проект, потому что у меня есть дочь Есения, и она тоже будет это смотреть», — отметил Кологривый.