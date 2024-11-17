Объявили дату похорон экс-солиста «На-На» Лёвкина

Владимир Лёвкин (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Прощание с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Лёвкиным и похороны запланированы на 19 ноября, передал концертный директор Александр.
Уточняется, что место проведения будет известно ближе к утру.
17 ноября Владимир Лёвкин скончался в возрасте 57 лет. Причина смерти артиста — рак лимфатической системы. Лёвкин боролся с болезнью более 20 лет. Рак лимфатической системы четвёртой стадии у певца обнаружили ещё в 2003 году. Из группы «На-на» он ушёл в 90-х годах.
После успешного лечения онкологии Владимир Лёвкин вышел в ремиссию. Несколько лет назад болезнь вернулась. Несмотря на онкологию, артист продолжал выступать. Ещё 1 ноября он давал сольный концерт, а на публику вместе с женой и дочкой Владимир Лёвкин в последний раз выходил 9 ноября на юбилейном вечере Александры Пахмутовой.
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17 ноября Владимир Лёвкин скончался в возрасте 57 лет. Причина смерти артиста — рак лимфатической системы. Лёвкин боролся с болезнью более 20 лет. Рак лимфатической системы четвёртой стадии у певца обнаружили ещё в 2003 году. Из группы «На-на» он ушёл в 90-х годах.
После успешного лечения онкологии Владимир Лёвкин вышел в ремиссию. Несколько лет назад болезнь вернулась. Несмотря на онкологию, артист продолжал выступать. Ещё 1 ноября он давал сольный концерт, а на публику вместе с женой и дочкой Владимир Лёвкин в последний раз выходил 9 ноября на юбилейном вечере Александры Пахмутовой.
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Ольга Енгалычева