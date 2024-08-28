Подмосковную молодёжь пригласили принять участие в поэтическом конкурсе

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Стать участниками Московского межрегионального поэтического конкурса «Россия — земля моя!» приглашают подростков и молодых людей из различных краёв и областей страны, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
«Конкурс является площадкой, на которой участники раскрывают свой творческий потенциал, обмениваются опытом и вдохновением. Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и профессиональные авторы вне зависимости от региона их проживания в возрасте от четырнадцати до 35 лет», — говорится в сообщении.Организаторы отмечают, что главными темами конкурса является любовь к Родине, верность Отечеству, а также различные актуальные проблемы нашего общества.
Для участия в конкурсе нужно до 15 октября заполнить заявку по ссылке.
Лучшие стихи будут включены в поэтический сборник, а победителей пригласят в Москву на финальный гала-концерт и награждение ценными призами.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Молодёжной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы.
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