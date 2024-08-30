«Твори и умней»: Библиотеки Подмосковья приглашают на День открытых дверей

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Во всех подмосковных библиотеках 31 августа состоится День открытых дверей. Мероприятие начнется с 12:00. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко в беседе с «Радио 1» рассказала, что день открытых дверей в библиотеках Подмосковья проводятся уже в пятый раз.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что программа мероприятий в библиотеках рассчитана на детей всех лет и взрослых.
По ее словам, в дни открытых дверей будут еще и различные развлекательные шоу мыльных пузырей, встречи с коллекционерами и авторами, мастер-классы и театрализованные постановки.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что в октябре в подмосковных библиотеках готовится областной турнир по домино.
Фото: Центральная библиотека им. Чехова Истра
Про все мероприятия и подробности можно узнавать на портале «Библиотеки Подмосковья».
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«Сотрудники ищут новых преподавателей, новые кружки, новые студии. В Московской области работает 921 библиотека. Они все разные, но все подготовили интереснейшую программу. И если в прошлом году в библиотеках работало порядка 800 кружков и студий, то в этом году откроется еще 300 новых кружков. У нас есть и интеллектуальные: шахматы, шашки, робототехника, программирование, иностранные языки, развивающие занятия для малышей. Есть и творческие: музыкальные, театральные, рисование, мультипликация, рукоделие. Мы объединили эти все направления в 2 проекта: умней в библиотеке и твори в библиотеке. Поэтому теперь в библиотеки нужно приходить, чтобы творить и умнеть», — рассказала собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что программа мероприятий в библиотеках рассчитана на детей всех лет и взрослых.
«Программа индивидуальная и исключительная в каждой библиотеке. В центре детского семейного чтения в Балашихе представят новые курсы по каллиграфии и 3D модели, в Дмитровском центре библиотеки откроются новые иностранные курсы, в том числе по китайскому языку. В Дубне откроют занятия по робототехнике, в библиотеке Одинцова проведут занятия по брейк-дансу. Всего у нас в библиотеках области 83 новые студии шахмат откроются», — сообщила Елена Замышляйченко.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По ее словам, в дни открытых дверей будут еще и различные развлекательные шоу мыльных пузырей, встречи с коллекционерами и авторами, мастер-классы и театрализованные постановки.
«В 12 часов библиотеки начнут все мероприятия. Всех зовем в гости посмотреть на наши достижения, на наши новые планы, поддержать подсказать, что еще хотят увидеть в библиотеках, посмотреть на новые книги. Наши библиотеки пополняются новой литературой — более 500 тысяч книг в этом году поступило. Нельзя не сказать про новые модельные библиотеки, на которые приезжают посмотреть со всего мира», — рассказала директор Губернской библиотеки.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что в октябре в подмосковных библиотеках готовится областной турнир по домино.
Фото: Центральная библиотека им. Чехова Истра
Про все мероприятия и подробности можно узнавать на портале «Библиотеки Подмосковья».
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