Около 40 картин представлено на зимней выставке в Кашире

Фото: пресс-служба г. о. Кашира
В Каширском краеведческом музее открылась выставка местных и ступинских художников «Зимняя палитра». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Кашира.
«В выставке участвуют художники Майя Бакаева, Юрий Баютов, Александр Козий, Людмила и Анна Маковские, Игорь Старостин, Елена Колиуш, Марина Паршева и Сергей Захаров. Всего представлено 37 работ из фондов музея. Первые посетители из Пущина отметили высокий художественный уровень, радостное впечатление и стилистическое разнообразие картин», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба г. о. Кашира
Посетителей зимнего вернисажа также пригласили посмотреть на новогоднюю ёлку, в которую «запечатан» культурный код Каширы.
Выставка «Зимняя палитра» развёрнута в актовом зале музея и на парадном лестничном марше второго этажа. Она будет работать до 30 января.
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