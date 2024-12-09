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Около 40 картин представлено на зимней выставке в Кашире

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

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В Каширском краеведческом музее открылась выставка местных и ступинских художников «Зимняя палитра». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Кашира.
«В выставке участвуют художники Майя Бакаева, Юрий Баютов, Александр Козий, Людмила и Анна Маковские, Игорь Старостин, Елена Колиуш, Марина Паршева и Сергей Захаров. Всего представлено 37 работ из фондов музея. Первые посетители из Пущина отметили высокий художественный уровень, радостное впечатление и стилистическое разнообразие картин», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба г. о. Кашира



Посетителей зимнего вернисажа также пригласили посмотреть на новогоднюю ёлку, в которую «запечатан» культурный код Каширы.

Выставка «Зимняя палитра» развёрнута в актовом зале музея и на парадном лестничном марше второго этажа. Она будет работать до 30 января.

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#подмосковье
#московская область
Открытие Нотр-Дама в Париже состоится при лидерах 40 государств
07 декабря 2024, 02:17

Фото: iStock/gbarm

После пятилетней реконструкции, открытие парижского Нотр-Дама состоится 7 декабря в присутствии глав 40 государств. Церемония пройдет при усиленных мерах безопасности, а на охрану периметра привлекут порядка 6 тысяч сотрудников полиции.
Среди гостей значатся глава Франции Эммануэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп. Также приглашения поступили президентам Италии, ФРГ, Польши, Хорватии, Болгарии, королю Бельгии Филиппу, князю Монако Альберту II и жене действующего президента США Джилли Байден, которая прибудет с дочерью.

От посещения церемонии открытия отказались Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Папа Римский Франциск также не сможет присутствовать из-за насыщенного графика.

Согласно программе, церемония начнется с речи Эммануэля Макрона в стенах Нотр-Дама. Также зрители смогут наблюдать за выступлением филармонического оркестра и известных исполнителей, в том числе китайского пианиста Ланг Ланга. Для глав государств президент Франции планирует организовать званый ужин в Елисейском дворце. Трансляция церемонии будет вестись по телевизору.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме произошел 19 апреля 2019 года. В результате происшествия весь каркас крыши из 800-летних дубовых балок и шпиль рухнули внутрь собора. В устранении пожара участвовало 800 человек. По их словам, если бы пламя достигло колоколен, то Нотр-Дам бы не спасли.

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Роскомнадзор заставил удалить фильм «Руки вверх!» с онлайн-площадок
«Ведомости»: РКН приказал ограничить доступ к фильму «Руки вверх!» на онлайн-площадках
07 декабря 2024, 00:59

Концерт группы «Руки вверх!» (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Роскомнадзор поручил онлайн-кинотеатрам ограничить доступ к фильму «Руки вверх!» в связи с решением суда. Об этом сообщают «Ведомости».
«Роскомнадзор начал направлять онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости удалить из их каталогов фильм «Руки вверх!». Причиной таких действий службы стали определения Могорсуда от 3–5 декабря», — пишут в издании.

Источники пояснили, что кинотеатры удалят фильм с видеосервисов согласно удовлетворению судом требования ООО «Компания Топ7». Причиной ограничения доступа является наложение предварительных обеспечительных мер на фонограммы песен группы «Руки вверх!».
Генеральный продюсер Yellow, Black and White Денис Жалинский рассказал изданию, что создатели картины использовали все песни после заключения договоров с реальными правообладателями. Любую блокировку контента Жалинский считает неправомерной. На данный момент уже поданы ответные иски, а также заведено уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав Сергея Жукова и блокировки фильма.

Весь процесс об ограничении картины был запущен в ноябре этого года. МВД России по району Хамовники г. Москвы завело уголовное дело по факту составления «фиктивных документов, якобы подтверждающих, в том числе, наличие прав ООО «Издательство Джем» на фонограммы песен, исполняемых группой «Руки вверх!». После этого онлайн-кинотеатры стали получать жалобы от некой «Компании Топ7». Материальный ущерб Сергея Жукова оценивается в 13,4 миллиона рублей.

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#кинотеатры
#роскомнадзор
#онлайн
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Школьница из Каширы победила на конкурсе «Таланты и поклонники»
06 декабря 2024, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ученица Тарасковской школы городского округа Кашира Дарья Маркова одержала победу на зональном этапе конкурса детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дарья Маркова победила в номинации «Театральное искусство» подноминации «Стихотворение». 17 декабря она будет представлять Каширу на областном этапе конкурса в городском округе Истра», — говорится в сообщении.
В администрации также отметили, что хороших результатов достиг на конкурсе театральный коллектив «7-ая проба» каширской школы №7: ребята заняли третье место в номинации «Театральное искусство».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс «Таланты и поклонники» проводится в рамках ежегодного фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность». Ребята соревнуются в разных видах творчества на тему пожарной безопасности.

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В Кашире открылась выставка работ ветеранов местной ГРЭС

В парке в Клину открыли арт-объект в честь знаменитого кота Модеста
#кашира
#конкурс
#творчество
#дети
#школьники
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В Национальном центре «Россия» стартовала новогодняя программа
06 декабря 2024, 15:52

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»

Праздничную программу «Новогодняя Россия» запустили для посетителей Национального центра «Россия», сообщает пресс-служба администрации центра.
«Гостей познакомят с культурной и традициями народов России, покажут уникальные изделия народных художественных ремёсел и промыслов, а также пригласят принять участие в культурных событиях для всей семьи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что посещение праздничных и прочих мероприятий Национального центра «России» является бесплатным.

Национальный центр «Россия» был создан на базе Международного форума-выставки «Россия», работавшего на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Под нужды Национального центра «Россия» правительству Москвы было поручено безвозмездно передать выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

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#россия
#новый год
#праздник
#программа
#выставка
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В Кашире открылась выставка работ ветеранов местной ГРЭС
06 декабря 2024, 14:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка «Мир твоих увлечений», в экспозицию которой вошли творческие работы ветеранов Каширской ГРЭС, открылась в Центральной библиотеке городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены работы в различных жанрах и техниках: фотографии, рисунки, вышивки, валяние и прочее», — говорится в сообщении.
Экспозицию открыл председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров. Он отметил, как важны труд и творчество людей, который внесли огромный вклад в развитие энергетики района, области и страны.

Выставка работ ветеранов Каширской ГРЭС «Мир твоих увлечений» будет работать до 20 декабря.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ранее сообщалось, что в парке «Сестрорецкий» в Клину открыли бронзовую скульптуру местного кота Модеста.

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#выставка
#библиотека
#ветераны
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В парке в Клину открыли арт-объект в честь знаменитого кота Модеста
05 декабря 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Сестрорецкий» в Клину открыли бронзовую скульптуру местного кота Модеста. Она расположена на одной из скамеек и уже стала точкой притяжения жителей и гостей города, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Модест был подобран работниками парка ещё котёнком и стал местной знаменитостью. Его назвали в честь Модеста Чайковского – русского драматурга, оперного либреттиста и театрального критика, младшего брата выдающегося композитора Петра Чайковского. У кота есть свои обязанности. Он обходит нижнюю часть парка и участвует в мероприятиях вместе с посетителями», – отметили в ведомстве.
Имена Чайковских тесно связаны с Клином. Там Пётр Ильич написал балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Пиковая дама», «Иоланта» и другие произведения. После смерти композитора Модест Чайковский решил увековечить память старшего брата. В 1894 году он стал сооснователем Дома-музея Чайковского в Клину и издал фундаментальную биографию композитора в трёх томах.

Парк «Сестрорецкий» расположен на обоих берегах реки Сестры. На левом берегу оборудована набережная, на правом – амфитеатр со сценой на воде проходят концерты классической и современной музыки под открытым небом.

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#коты
#подмосковье
#московская область
#минкульт мо
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Каширские долголеты осмотрели достопримечательности подмосковного Чехова
05 декабря 2024, 17:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в Чехов провели для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие», гости осмотрели местные музеи и святыни, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В программу экскурсии вошло посещение Музея памяти Лопасненского края, где посетителям рассказали о битве при Молодях, в которой русские войска дали отпор армии крымского хана, а также о народных рукоделиях и музыке», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Каширяне также посетили Вознесенскую Давидову пустынь, в которой находится храм с мощами более 200 святых. А завершилась экскурсия в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В администрации округа напомнили, что принять участие в мероприятиях программы «Активное долголетие» могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

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#кашира
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#активное долголетие
#экскурсия
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Долголеты из Серебряных Прудов выступят на театральном фестивале в Коломне
05 декабря 2024, 11:30

Фото: Ирина Матвеева

Фестиваль «Театр без границ», приуроченный к Международному дню инвалидов, проводится сегодня, 5 декабря, в Коломне, в число участников вошли актёры студии «Вдохновение» при клубе «Активное долголетие» в Серебряных Прудах, передаёт корреспондент Ирина Матвеева.
«На фестивале студия «Вдохновение» представит постановку «В некотором царстве…». Это небольшая юмористическая сценка о том, как король с королевой выдавали замуж свою дочь. Исторя рассказывается на современный лад. В труппе семь человек, все артисты – участники нашего клуба «Активное долголетие»., – рассказала специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серебряно-Прудский» Ирина Ермилова.
Студия «Вдохновение» существует уже более пяти лет, в её активе свыше десяти постановок.

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#творчество
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В предстоящие выходные стартуют ледовые шоу программы «Зима в Подмосковье»
04 декабря 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В зимнем сезоне 2024-2025 жителей и гостей Подмосковья ждут популярные ледовые представления от прославленных чемпионов по фигурному катанию. Они будут проходить в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В прошлом году такие шоу собрали более 100 тыс. зрителей. В этом сезоне запланировано 29 ледовых представлений. В их числе – 15 спектаклей Татьяны Навки, 10 – Ильи Авербуха и по два – Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Команда Навки и Петра Чернышева покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Эти небольшие истории объединят всех в уютную дружескую компанию вокруг новогоднего самовара. В представлении примут участие Аделина Сотникова, Максим, Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие фигуристы. Авербух представит «Шоу чемпионов», в котором будут участвовать финалисты телепроекта «Народный ледниковый». Представление «Двенадцать месяцев» подготовила команда Слуцкой. А Плющенко представить зрителям сказки на льду», – поделились в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ледовые представления от чемпионов в этом году дойдут и до отдалённых уголков Подмосковья. Спектакли покажут в Дубне, Волоколамске, Зарайске, Егорьевске, Чехове и Сергиевом Посаде.

А уже в предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, ледовые шоу состоятся в Мытищах и Химках. Там зрители увидят сказку «Двенадцать месяцев» в постановке Ирины Слуцкой.

7 декабря представление покажут в Дмитрове, а 8 декабря в Красногорске пройдут ледовые «Сказки Евгения Плющенко».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Вход на ледовые спектакли будет свободным. Расписание представлений можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

В расписании могут произойти изменения. За актуальной информацией можно следить на портале.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье», проходящей в регионе уже несколько лет, в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие около 500 тыс. человек. Ожидается, что туристический поток в регион в этом году составит порядка 5 млн. человек. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.

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Открытие зимнего сезона в подмосковных парках собрало более 120 тыс. посетителей

800 катков, 180 лыжных трасс и концерты: 1 декабря стартует «Зима в Подмосковье»
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