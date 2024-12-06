Депутаты поздравили с праздником юных каширских волонтёров

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Юных волонтёров Каширы поздравили с Международным днём добровольцев. Церемония прошла в Каширском молодёжном центре, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Перед ребятами выступили депутат Мособлдумы Андрей Голубев и депутат окружного Совета депутатов Дмитрий Котусов. Обращаясь к молодёжи, они подчеркнули важность волонтёрской деятельности, поблагодарили за сбор гуманитарной помощи для военных, участие в акциях и в организации окружных мероприятий», – говорится в сообщенииВолонтёры организовали концерт. Добровольческие отряды, их руководителей и самых ярких представителей движения наградили грамотами.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
День волонтёра в России, а также Международный день добровольцев отмечается 5 декабря. Праздник призван привлечь внимание общественности к такому важному делу, как безвозмездная деятельность на благо общества.
Читайте также:
В Кашире открылась выставка работ ветеранов местной ГРЭС
В Кашире возложили цветы к памятнику погибшим героям Великой Отечественной войны
Каширская школа-интернат приняла участие в акции «Коробка храбрости»
Лора Луганская