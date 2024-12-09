Юным жителям Каширы вручили паспорта

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Церемония вручения первых паспортов состоялась в актовом зале администрации городского округа Кашира, главный документ из рук главы муниципалитета Михаила Шувалова получили 23 четырнадцатилетних местных жителя, сообщает окружная пресс-служба.
«Поздравляю вас с получением паспорта гражданина Российской Федерации. Этот документ означает принадлежность к нашей великой России. Гордитесь, что вы – граждане Российской Федерации! Желаю вам здоровья, удачи, достижения поставленных целей и новых побед!» — сказал юным гражданам Михаил Шувалов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ребят поздравил также председатель местного Совета депутатов Сергей Буров. А в завершении церемонии была сделана общая фотография на память. Кроме того, юные граждане получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьёва, подставку для телефона и футболку с символикой Каширы и обложку для паспорта с символикой «Движения первых».
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