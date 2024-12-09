В Кашире прошёл праздник в честь 15-летия Федерации бокса и кикбоксинга

Пресс-служба администрации г.о. Кашира
В городском округе Кашира прошел масштабный спортивный праздник, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы (ФБКК), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В сегодняшних соревнованиях не было проигравших. Все, кто вышел на ринг сегодня, — победители», — отметил Пешков.В мероприятии приняли участие кавер-группировка «Оркестр Че Гевары», ROBBYL, Самуэль.
Пресс-служба администрации г.о. Кашира
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