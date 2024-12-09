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В Кашире прошёл праздник в честь 15-летия Федерации бокса и кикбоксинга

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

В городском округе Кашира прошел масштабный спортивный праздник, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы (ФБКК), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Почетными гостями мероприятия стали глава округа Михаил Шувалов, боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, чемпион мира по боксу по версии WBA Федор Чудинов, многократный победитель чемпионатов России и мировых турниров по кикбоксингу Александр Липовой, обладатель двух орденов мужества Алексей Кузьмин и депутат Совета депутатов Дагестана Хабиб Магомедов.

Как отметил президент ФБКК и депутат Совета депутатов Каширы Евгений Пешков, спортивный турнир организован в поддержку участников СВО. Кроме того, оно направлено на популяризацию здорового образа жизни и развитие культуры боевых искусств в регионе.



На ринге состоялись поединки между боксёрами из Каширы и приглашёнными спортсменами. Зрители также смогли попробовать свои силы на ринге.
«В сегодняшних соревнованиях не было проигравших. Все, кто вышел на ринг сегодня, — победители», — отметил Пешков.
В мероприятии приняли участие кавер-группировка «Оркестр Че Гевары», ROBBYL, Самуэль.

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

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Биатлонистки из Подмосковья выиграли призовые места в масс-старте на этапе Кубка России
09 декабря 2024, 10:13

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представительницы Московской области Анастасия Халили и Полина Шевнина выиграли золотую и бронзовую награды в женском масс-старте на 12 километров, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия Халили допустила четыре промаха на огневых рубежах, но это не помешало ей показать лучшее время гонки. Второе место заняла Светлана Миронова из Свердловской области, которая допустила два промаха и отстала от победительницы на 8,6 секунды.

Замкнула тройку призёров Полина Шевнина. На четвёртом огневом рубеже спортсменка допустила три промаха и отставала от лидера более чем на 25 секунд. Однако Полине удалось сократить отставание до 12,9 секунды и занять третье место.

Женский масс-старт на 12 километров прошёл 8 декабря в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Турнир проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Подмосковная бобслеистка стала победительницей первенства России
09 декабря 2024, 09:56

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Московской области Нина Клименко завоевала золотые и серебряные медали на первенстве России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Девушка заняла первое место в соревнованиях двухместных экипажей, выступая вместе с Алёной Анисимовой из Республики Башкортостан. Второе место заняли представительницы Москвы, а бронзовая медаль досталась тандему из Краснодарского края.

Кроме того, бобслеистка из Подмосковья выиграла серебряную медаль в дисциплине «монобоб», уступив москвичке Софии Степушкиной.

Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года проходило с 1 по 7 декабря в Сочи. Турнир был организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#первенство
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Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за судей, лишивших его победы
08 декабря 2024, 11:42

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Глава UFC Дэйна Уайт посчитал несправедливым решение судей отдать победу французу Сирилу Гану в поединке с российским бойцом Александром Волковым. После боя руководитель организации принёс россиянину извинения.
Об этом сам Уайт рассказал на пресс-конференции, сообщает «Матч ТВ». Матч проходил в равной борьбе, но в финальном раунде было заметно преимущество Волкова. Однако судьи раздельным решением отдали победу его сопернику. Зрители встретили объявление решения арбитров недовольным гулом.

«Вы видели, что случилось после поединка. Вы слышали гул толпы. Я подошел к Волкову после боя и принес извинения», — сказал Дэйна Уайт.

Он подчеркнул, что считает настоящим победителем боя Александра. На профессиональном уровне 36-летний российский боец провёл 49 боёв, в которых одержал 38 побед.

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#зрители
#матч
#победа
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Shot: у экс-тренера сборной России по футболу Игнатьева нашли рак
08 декабря 2024, 11:40

Борис Игнатьев (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

У бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева обнаружили онкологию, сообщил Телеграм-канал SHOT.
По информации источника, бывший главный тренер сборной России по футболу обратился к медицинским работникам с жалобами на сильную одышку и боли. Сотрудники медучреждения обнаружили у Бориса Игнатьева новообразование в желудке. Отмечалось, у 84-летнего экс-тренера сильные проблемы с сердцем. Мужчине назначили терапию из-за кардиомиопатии.

Ранее Борис Игнатьев отмечал, что нужно снова возрождать величие российского футбола, а задачей Российского Футбольного Союза он назвал поиск квалифицированных соперников для игры на высоком уровне.

Борис Игнатьев возглавлял сборную Российской Федерации в период с 1996 по 1998 год. Ещё он трудился в киевском «Динамо» и некоторых российских клубах. Под руководством тренера юношеская сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году.

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«Зенит» проиграл «Акрону» в матче РПЛ, Артем Дзюба забил победный гол

Беттмэн и Гретцки начнут сопровождать Овечкина после его 890-й шайбы
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«Зенит» проиграл «Акрону» в матче РПЛ, Артем Дзюба забил победный гол
07 декабря 2024, 19:55

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)

Тольяттинский «Акрон» победил петербургский «Зенит» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщило издание «Лента.ру».
Футбольный матч прошёл на стадионе «Санкт-Петербург» и завершился со счетом 2:1 в пользу «Акрона». Полузащитник тольяттинского футбольного клуба Стефан Лончар забил первый мяч на десятой минуте. На 21-й минуте счет сравнял хавбек Андрей Мостовой. На 40-й минуте «Акрон» начал снова лидировать из-за нападающего Артема Дзюбы.

После18 матчей «Зенит» остается промежуточным лидером Российской премьер-лиги. У ФК 39 очков. «Акрон» — новичок РПЛ и находится на девятом месте — он набрал 22 очка.

Футбольный матч — последний для обеих команд в 2024 году. 19-й тур Российской премьер-лиги пройдёт в марте 2025-го.

Ранее сообщалось, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки будут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.

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Беттмэн и Гретцки начнут сопровождать Овечкина после его 890-й шайбы
07 декабря 2024, 11:42

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки начнут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.
Об этом рассказал сам спортивный функционер в интервью журналисту Тарику Эль-Баширу. Рекорд Гретцки, некогда считавшийся вечным, составляет 894 шайбы. Беттмэн и сам канадец, прозванный за выдающиеся хоккейные достижения Великим, собираются присутствовать при покорении россиянином голевого достижения. Очевидно, они допускают, что ОВечкину посилам забросить и четыре шайбы в одной игре.

Ранее предполагалось, что российский форвард сможет покорить рекорд Гретцки в следующем сезоне. Однако Овечкин на старте турнира набрал фантастическую форму и забросил 15 шайб в 18 стартовых играх. Статистикам пришлось срочно корректировать расчёты. Теперь они называли февраль-март месяцами, когда падёт рекорд великого канадца. Однако россиянин получил травму, которая оставила его без хоккея на полтора месяца. На днях Александр провёл первую тренировку на льду, но точная дата его возвращения к играм пока неизвестна.

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#рекорд
#интервью
#овечкин
#хоккей
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Российский голкипер станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ
ESPN: вратарь Шестеркин станет самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ
07 декабря 2024, 05:13

Фото: iStock/vchal

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин договорился о подписании нового контракта и станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ESPN.
«Нью-Йорк Рейнджерс» и вратарь Игорь Шестеркин договорились о продлении контракта на 8 лет. Средняя годовая зарплата составит от 11,5 до 12 миллионов долларов», — говорят инсайдеры издания.

Общая сумма восьмилетнего контракта составляет 92 миллиона долларов. Он вступит в силу с сезона-2025/26. Прошлый рекорд принадлежал голкиперу «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсу, который получал за сезон порядка 10,5 миллионов долларов.

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ЦСКА намерен удержать Файзуллаева более дорогим контрактом
06 декабря 2024, 23:51

Фото: iStock/gorodenkoff

ЦСКА намерен удержать в своей команде полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Как сообщает Metaratings.ru, футболисту сборной Узбекистану собираются предложить более дорогой контракт.
Как отмечается, нынешний договор Файзуллаева с ЦСКА заключен до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивают в 6 миллионов евро. Узбекистанский игрок попал в ЦСКА в 2023 году, когда московский клуб перевел за него «Пахтакору» полмиллиона евро.

Ранее сообщалось, что ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена». Московский клуб обязали выплатить 3 млн евро, но перевод оказался затруднителен из-за санкций. Несмотря на различные предложения ЦСКА о выходе из сложившейся ситуации, ФИФА решила наложить на него трансферный запрет.

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Губерниев рассказал, как зимняя пауза отразится на «Краснодаре»
Губерниев: вряд ли зимняя пауза ослабит команду «Краснодара»
06 декабря 2024, 23:39

Фото: iStock/Andreyuu

Команду «Краснодара» лихорадит, она нестабильна, но зимняя пауза вряд ли ослабит клуб. Об этом заявил комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев. По его словам, с похожей ситуацией сейчас сталкиваются все команды.
«Да, команда нестабильна, и её сильно лихорадит. Но вы посмотрите: а кто у нас стабилен? Как было по классике: «А кто не пьёт? Назови!» А кто стабилен? Назови! Все подряд команды теряют очки со всеми подряд, и «Зенит» тоже. Поэтому я не думаю, что «Краснодар» после паузы станет слабее», — приводит Metaratings.ru слова Губерниева.
Обозреватель также подчеркнул, что при таком раскладе будет лишь интереснее наблюдать за концовкой чемпионата, так как она будет максимальной драматичной, как и в 2023 году.

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Полузащитник Сперцян может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ» вслед за Сафоновым
#очки
#краснодар
#футбол
#спорт
#чемпионат
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