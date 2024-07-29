Олег Гаркуша получил награду за лучшую мужскую роль в кино

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Лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша был награждён на XXVl Всероссийском Шукшинском кинофестивале как исполнитель лучшей мужской роли в драме «Длительные свидания» (18+).
Отмечается, что в картине артист исполнил главную роль отца Александра.
Ранее сценарист и продюсер Андрей Золотарев комментировал прошедшую церемонию «Оскар», отмечая, что режиссёр Мартин Скорсезе недополучил награду. Он также подчеркивал, что саму премию можно обвинить в чём угодно, но только не в бесчестности.
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«Я ожидал, что «Длительные свидания» получат какую-нибудь награду, потому что, на мой взгляд, у нас получился очень хороший фильм в лучших традициях советского кинематографа. И, конечно, мне особенно приятно, что жюри именно Шукшинского кинофестиваля столь высоко оценило мою работу», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гаркуша.
Ранее сценарист и продюсер Андрей Золотарев комментировал прошедшую церемонию «Оскар», отмечая, что режиссёр Мартин Скорсезе недополучил награду. Он также подчеркивал, что саму премию можно обвинить в чём угодно, но только не в бесчестности.
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Мелисса Тимофеева