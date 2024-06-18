Подмосковье наградили за стенд на туристическом форуме «Путешествуй!»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подмосковье стало лауреатом II степени на Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который проходил на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Участников форума наградили по итогам народного голосования через мобильное приложение. Подмосковье попало в призёры в номинации «Лучшее визуальное оформление выставочного стенда».
Также на площадке ВДНХ состоялся туристический фестиваль, где гости смогли посетить гастрономические презентации, мастер-классы, встречи с путешественниками, выступления творческих коллективов.
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«Форум «Путешествуй!» – важнейшее мероприятие в сфере туризма, представляющее россиянам туристический потенциал страны. Темой форума в этом году стал международный туризм. Свои стенды представили и зарубежные гости – Узбекистан, Куба, Таиланд», – отметили в министерстве.
Также на площадке ВДНХ состоялся туристический фестиваль, где гости смогли посетить гастрономические презентации, мастер-классы, встречи с путешественниками, выступления творческих коллективов.
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Лора Луганская