Народного артиста Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии «Ника»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Народного артиста и президента «Театра Сатиры» Александра Ширвиндта посмертно наградили специальным призом «Честь и достоинство» кинопремии Ника. Об этом со ссылкой на актера Леонида Ярмольника сообщили РИА Новости.
Александр Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. После окончания Щукинского театрального училища попал в 1956 году в труппу Театра имени Ленинского комсомола, с 1970 года служил в Театре Сатиры, с 2000 по 2021 год работал худруком театра, в 2021 году стал его президентом.
Ширвиндт заработал широкую популярность благодаря ролям в кино, включая «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и других. Народный артист скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет.
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