Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

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Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», рассказала, когда с финансовой точки зрения выгоднее всего брать в отпуск в 2024 году, передает RT.
По словам эксперта, для отпуска следует выбирать месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней, то есть один рабочий день является более дорогим. Санина подчеркнула, что самыми невыгодными в текущем году будут месяцы с самым большим количеством выходных дней — январь, февраль, март и май.
Эксперт подчеркнула, что посчитать наиболее выгодный месяц для отпуска можно с помощью годового производственного календаря.
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«Если взять отпускные дни в «невыгодный» месяц, стоимость одного отработанного дня будет выше, а разница в доходах — существенной. В 2024 году меньше всего выходных и больше всего рабочих дней будет в июле, августе и октябре: 23, 22 и 23 рабочих дня соответственно, поэтому эти месяцы самые выгодные для того, чтобы взять отпуск. Однако важно понимать, что эти правила касаются только тех сотрудников, которые работают по графику 5/2 и отдыхают во все праздничные выходные дни. Если график иной, то и выбирать выгодный месяц необходимо иначе», — цитирует Санину RT.
Ранее сообщалось, что встретить Новый год в дороге хотели бы 40% россиян. Они считают, что это стало бы необычным жизненным опытом.
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Екатерина Коршунова