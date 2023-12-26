Органный концерт для детей пройдёт в подольском центре «Дубровицы»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Культурно-просветительский центр «Дубровицы» приглашает на органный концерт для детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт «Сказка о твёрдом орехе с волынкой, флейтой, кларнетом, саксофоном и органом» пройдет 5 января в органном зале культурно-просветительского центра «Дубровицы» городского округа Подольск.
Начало мероприятия в 15:00 и вся программа концерта будет длиться 1 час 30 минут. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на официальном сайте культурно-просветительского центра и в кассах центра. Стоит отметить, что данный концерт также включен в программу «Пушкинской карты».
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«В программе прозвучит музыка из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» в исполнении Олега Матвеева - волынка, саксофон, флейта, кларнет, Юлии Иконниковой - орган и Арины Латиной - художественное слово», - отметили в министерстве.
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Мира Полтева