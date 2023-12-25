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Стали известны новогодние программы в государственных музеях Подмосковья

25 декабря 2023, 15:53
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Государственные музеи Московской области представили свои новогодние программы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На территории Московской области для детей и взрослых будут организованы новогодние программы.

Со 2 по 8 января 2024 года желающие смогут попасть на детскую интерактивную программу с мастер-классом «Новогодние чудеса в Сергиевом Посаде», где смогут совершить путешествие в прошлое с новогодней игрушкой. В серпуховском музее жителей будет ждать интерактивная программа «Новогодний детектив» , во время которой дети в театрализованной форме познакомятся с экспозицией музея 30 декабря 2023 года и 6 января 2024 года.


Также мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковскогов организует детскую экскурсионную программу «Сказки играют в прятки», а в усадьбе «Мураново» будет работать интерактивнать программа «Мурановские сказы».

Кроме этого, в «Новом Иерусалиме» 30 декабря гости и жители региона смогут попасть на познавательную программу «Зимние забавы» о популярных зимних забавах, запечатленных на картинах знаменитых художников.

Полный список новогодних программ можно найти на сайте министерства культуры и туризма Подмосковья.

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Стало известно январское расписание ледовых спектаклей от Авербуха и Навки в Подмосковье
25 декабря 2023, 16:09

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В Московской области в новом году продолжаются бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Министерство культуры и туризма Подмосковья опубликовало расписание январских показов шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».
Также стало известно расписание показов ледового спектакля Татьяны Навки «Байки русской балалайки» в январе.

Актуальное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья, в соцсетях и на информационных площадках городских округов.

По данным министерства, заключительные в 2023 году представления на льду «Чемпионы» от Ильи Авербуха и его команды посетили 9 тыс человек.

Выступления звёзд фигурного катания прошли на новом катке с искусственным льдом в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе, где побывали 3,5 тыс человек. Ещё одно представление состоялось в Балашиха. Его посетили 5,5 тыс зрителей. Всего в декабре спектакли на льду посмотрели 46 тыс человек. Следующие выступления состоятся уже в 2024 году.

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Названы имена ведущих «Новогодней ночи» на Первом канале
«Новогоднюю ночь» на Первом канале будут вести Гузеева, Пельш, Галыгин и другие
25 декабря 2023, 14:24

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Стали известны имена ведущих праздничной программы «Новогодняя ночь» на Первом канале. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.
Отмечается, что ведущими праздничной программы станут Лариса Гузеева и Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, и юмористы Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев.

Напомним, в прошлом году «Новогодняя ночь» проводилась в стилистике «Двадцать лет спустя». А гостями «Голубого огонька» стали участники специальной операции и военные корреспонденты.

Ранее сообщалось, что балет «Золушка» покажут Одинцовском округе во время зимних каникул. Показ балета С. Прокофьева «Золушка» состоится в культурно-спортивном досуговом центре «Ершово» 2 января.

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#праздник
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Во время новогодних каникул в Одинцове пройдет показ балета «Золушка»
25 декабря 2023, 12:58

Фото: istockphoto / Dziurek

Балет «Золушка» покажут Одинцовском округе во время зимних каникул. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показ балета С. Прокофьева «Золушка» в культурно-спортивном досуговом центре «Ершово» 2 января.

«Яркий, волшебный спектакль о торжестве добра и справедливости над злобой и ложью понравится и большим, и маленьким посетителям. Балет представит труппа «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Коллектив, основанный в 2011 году, сохраняет традиции русского классического балета и применяет новые заслуживающие внимания концепции танца со всего мира, пробует в творчестве новые решения и пути», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что героями спектакля стали ведущие артисты московских театров и выпускники главных хореографических школ России. Кроме этого, всю подробную информацию о постановке можно будет найти на сайте дугового центра «Ершово».

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Новогодняя программа пройдет в музее-заповеднике А.П. Чехова в Мелихово
25 декабря 2023, 12:40

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник А.П. Чехова в Мелихово приглашает на детскую новогоднюю программу. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новогодние программы будут проводиться в предновогодние и праздничные дни в Мелихово.

«Большие и маленькие зрители не просто посмотрят добрую и поучительную историю и встретятся с настоящим новогодним чудом, но сами станут его творцами. Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра — трогательной волшебной историей об очень важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке. <…> Кульминацией праздника станет встреча с Дедом Морозом у новогодней елки и сладкие подарки», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что подробную информацию о программе мероприятия, билетах и расписании можно найти на официальном сайте музея-заповедника.

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#подмосковье
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Актёр Зулькарнаев раскрыл, зачем переснимали последнюю серию «Слова пацана»
Актёр Зулькарнаев: «Чтобы сделать финал острее и интереснее»
22 декабря 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/Dmitry SHISHKIN

Исполнитель роли Зимы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев отметил, что фрагменты последней серии переснимались специально для того, чтобы сделать концовку более острой.
«Переснимали не серию, а отдельные фрагменты, чтобы сделать финал острее и интереснее. Режиссером преследовались только художественные мотивы. А это большая редкость, когда мастер доводит свое детище до идеала», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Зулькарнаев.

Он также отметил, что на съёмках сериала сложилась дружеская среда и работала съёмочная команда в атмосфере «творчества и праздника».

Ранее сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил суть сериала. По его словам, авторы сериала рассказали историю о том, что зло непременно вернется злом. Он подчеркнул, что мотивации научить зрителя чему-либо с помощью сериала не было.

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#сериал
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#культура
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В подмосковных парках проведут зимний праздник в стиле ретро
21 декабря 2023, 21:40

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Театрализованные программы, квесты, ретро-дискотеки, выставки и мастер-классы ждут гостей областного мероприятия «Ретропраздник «12 месяцев». Оно пройдёт в субботу, 23 декабря, в парках культуры и отдыха Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Так, в парке «Пестовский» в Балашихе пройдут театрализованная программа с Дедом Морозом, анимационный флешмоб и детские командные состязания.

В Егорьевске в парке культуры и отдыха «Пегас» можно будет посмотреть выставку винтажных новогодних игрушек, посетить мастер-класс «Радужное пространство», ретро-дискотеку под новогодние песни «Пять минут».

В парке усадьбы Кривякино под Воскресенском можно посетить бар-самовар «По чайку», творческие мастерские, покататься на лошадях.

Интерактивная фотозона, любимые ретро-хиты и праздничная лотерея с призами ждут гостей парка «Бронницкий луг».

Центральный парк в Истре подготовил квест для детей «Снежные истории» и новогоднюю ярмарку.

В детском городке «Сказочный» в Красногорске подготовлены акция «Дай пять», программа хора русской песни. Будет открыта «Ярмарка бабушки».

А в парке культуры и отдыха «Городок» в Рузском городском округе состоятся конкурс детских костюмов «Советские мультфильмы» и концертная программа «Песня года в парке».

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#московская область
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Кинокритик Шнейдеров раскрыл, кому сериал «Слово пацана» обязан успехом
Кинокритик Шнейдеров: Надо благодарить российских чиновников
21 декабря 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/simpson33

Кинокритик, режиссёр Давид Шнейдеров заявил, что такой большой популярностью сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» должен быть благодарен российским чиновникам и различным деятелям культуры.
Именно они, считает специалист, сделали больший вклад в пиар сериала своими критикой и идеями о запрете.

«Продюсеры этого фильма должны быть благодарны российским чиновникам и различным деятелям культуры, которые устроили такую рекламную кампанию этому фильму. Её даже за деньги не купить», — отметил в беседе с NEWS.ru Шнейдеров.

Ранее сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «Радио.Sputnik» сообщил, что из сериала вырезаны сцены сборов героев. На это пришлось пойти, чтобы не «сбивать темп».

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#интервью
#сериал
#кино
#культура
#искусство
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Сценарист Золотарев объяснил суть сериала «Слово пацана»
Сценарист «Слова пацана» Золотарев заявил, что зло всегда возвращается злом
21 декабря 2023, 18:13

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил суть сериала. Об этом пишет НСН.
По словам Золотарева, авторы сериала рассказали историю о том, что зло непременно вернется злом. Он подчеркнул, что мотивации научить зрителя чему-либо с помощью сериала не было.

Кинодеятель отметил, что создатели с помощью «Слова пацана» передали посыл о том, что у них «болит». Именно по этой причине история получилась насыщенной, интересной и обсуждаемой.

Ранее киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров объяснил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» нельзя запрещать, поскольку это всего лишь кино, которое облачает мрачные стороны нашей действительности, которые нельзя игнорировать полностью.

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В музее-заповеднике А.С. Пушкина организуют новогодние представления для детей
21 декабря 2023, 17:44

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает детей на новогоднее представление «Новогодние приключения Лукоморчиков». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Праздничные программы пройдут 23,24 декабря и 3 января в большом зале Восточного флигеля музея-заповедника А.С. Пушкина Вяземы-Захарово.

«Герои спектакля Лукоморчики познакомят маленьких гостей и их родителей со своей сказочной страной Лукоморией, где есть пещера Сплюшек, древо Обнимашек, гора Шур-Шур и еще много интересного. Интерактивное представление поставлено театром «Как-то так», режиссеры А. Головинова и К. Сорокин. В празднике обязательно примут участие Дед Мороз со Снегурочкой», - поделились в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что вся подробная информация о программе и покупке билетов находится на официальном сайте музея-заповедника. Кроме этого, при наличие электронных билетов, гости должны будут подойти в кассу в самом музее, чтобы получить сертификат на подарок, а также на бесплатное посещение объектов музея.

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