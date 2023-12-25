Стали известны новогодние программы в государственных музеях Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Государственные музеи Московской области представили свои новогодние программы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На территории Московской области для детей и взрослых будут организованы новогодние программы.
Со 2 по 8 января 2024 года желающие смогут попасть на детскую интерактивную программу с мастер-классом «Новогодние чудеса в Сергиевом Посаде», где смогут совершить путешествие в прошлое с новогодней игрушкой. В серпуховском музее жителей будет ждать интерактивная программа «Новогодний детектив» , во время которой дети в театрализованной форме познакомятся с экспозицией музея 30 декабря 2023 года и 6 января 2024 года.
Также мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковскогов организует детскую экскурсионную программу «Сказки играют в прятки», а в усадьбе «Мураново» будет работать интерактивнать программа «Мурановские сказы».
Кроме этого, в «Новом Иерусалиме» 30 декабря гости и жители региона смогут попасть на познавательную программу «Зимние забавы» о популярных зимних забавах, запечатленных на картинах знаменитых художников.
Полный список новогодних программ можно найти на сайте министерства культуры и туризма Подмосковья.
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Со 2 по 8 января 2024 года желающие смогут попасть на детскую интерактивную программу с мастер-классом «Новогодние чудеса в Сергиевом Посаде», где смогут совершить путешествие в прошлое с новогодней игрушкой. В серпуховском музее жителей будет ждать интерактивная программа «Новогодний детектив» , во время которой дети в театрализованной форме познакомятся с экспозицией музея 30 декабря 2023 года и 6 января 2024 года.
Кроме этого, в «Новом Иерусалиме» 30 декабря гости и жители региона смогут попасть на познавательную программу «Зимние забавы» о популярных зимних забавах, запечатленных на картинах знаменитых художников.
Полный список новогодних программ можно найти на сайте министерства культуры и туризма Подмосковья.
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Мира Полтева