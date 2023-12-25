Стало известно январское расписание ледовых спектаклей от Авербуха и Навки в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минкульта МО
В Московской области в новом году продолжаются бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Министерство культуры и туризма Подмосковья опубликовало расписание январских показов шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».
Также стало известно расписание показов ледового спектакля Татьяны Навки «Байки русской балалайки» в январе.
Актуальное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья, в соцсетях и на информационных площадках городских округов.
По данным министерства, заключительные в 2023 году представления на льду «Чемпионы» от Ильи Авербуха и его команды посетили 9 тыс человек.
Выступления звёзд фигурного катания прошли на новом катке с искусственным льдом в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе, где побывали 3,5 тыс человек. Ещё одно представление состоялось в Балашиха. Его посетили 5,5 тыс зрителей. Всего в декабре спектакли на льду посмотрели 46 тыс человек. Следующие выступления состоятся уже в 2024 году.
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Актуальное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья, в соцсетях и на информационных площадках городских округов.
Выступления звёзд фигурного катания прошли на новом катке с искусственным льдом в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе, где побывали 3,5 тыс человек. Ещё одно представление состоялось в Балашиха. Его посетили 5,5 тыс зрителей. Всего в декабре спектакли на льду посмотрели 46 тыс человек. Следующие выступления состоятся уже в 2024 году.
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Лора Луганская