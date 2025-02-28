Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Фестиваль в Пушкинском объединил более 300 инвалидов, ветеранов СВО и молодых спортсменов

Фестиваль в Пушкинском объединил более 300 инвалидов, ветеранов СВО и молодых спортсменов

Фестиваль в Пушкинском объединил более 300 инвалидов и ветеранов СВО
Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Оригинал
Более 300 участников собрал фестиваль-форум «О, спорт, ты мир!», который прошёл в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда «Защитники Отечества».
Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Мероприятие объединило людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов спецоперации, членов семей погибших военнослужащих и молодёжь. Участники, среди которых были паралимпийцы и люди, получившие инвалидность в результате боевых ранений, продемонстрировали спортивные достижения и волю к победе. Особое внимание привлекла команда по волейболу сидя, созданная год назад по инициативе Ольги Ермаковой вместе с подмосковным Минспорта.
«Сегодняшний фестиваль – уникальное событие, объединившее людей разных поколений и с разным опытом, но с общей любовью к спорту и стремлением к здоровой жизни», — сказал председатель правления московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Московской области Игорь Гундеров.
Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

В Фонде «Защитники Отечества» видят важность адаптации ветеранов СВО к параолимпийскому спорту.
«Этот фестиваль – прекрасный пример того, как спорт помогает преодолеть трудности и найти новые цели. Мы гордимся участием в этом замечательном мероприятии и будем продолжать поддерживать подобные инициативы», – подчеркнула руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.
Фестиваль «О, спорт, ты мир!» не только продемонстрировал спортивные достижения участников, но и стал площадкой для общения, обмена опытом и взаимной поддержки.

Читайте также:

Дзюдоистка Шишкова из Люберец завоевала медаль на всероссийских соревнованиях

«Чеховские медведи» сыграют в ¼ финала SEHA – Gazprom League с пермяками

Соревнования ЦФО по танцевальному спорту в Лобне собрали 1,8 тыс. участников
#спорт
#минспорт мо
#фонд защитники отечества
#пушкинский округ
#фестиваль
#инвалиды
#сво
#спецоперация
#подмосковье
#московская область
Врачи военного госпиталя при РКБ РТ достали осколок из сердца бойца СВО
28 февраля 2025, 20:48

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Врачи военного госпиталя при Республиканской клинической больницы Татарстана удалили осколок из груди бойца СВО в прямом эфире. Об этом рассказал руководитель военного госпиталя при РКБ Михаил Бурмистров.
Операцию транслировали для врачей, которые собрались на Образовательном симпозиуме по торакальной хирургии.

«Был прооперирован боец из Донбасса с тяжелым ранением. Осколок размером в сантиметр попал ему между сердцем и аортой. Его успешно удалили с помощью трех маленьких проколов, а не большим разрезом», — приводит «Татар-информ» слова Михаила Бурмистрова.

Уточняется, что боец был ранен в результате обстрела кассетными снарядами из HIMARS.

По словам врача, его коллеги из других больниц не решились извлекать осколок. Хирург добавил, что военный смог встать на ноги в день проведенной операции.

Читайте также:

Куда пропал Суровикин: стало известно, где находится генерал

Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Курской области

Поддержка военнослужащих в Московской области: Финансовые стимулы, льготы и гарантии
#льготы
#хирург
#операции
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин рассказал о восстановлении ДНР
Пушилин: благодаря отодвиганию линии фронта идёт восстановление в ДНР
28 февраля 2025, 20:06

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

В ДНР активно восстанавливают разрушенные объекты благодаря отодвиганию линии фронта. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, линия фронта отодвигается, и появилась возможность восстанавливать разрушенные объекты. Уже удалось восстановить тысячи детских садов, школ, больниц и домов.

«И это уже не только Мариуполь. С этого года в полной мере мы приступаем ещё и к восстановлению Донецко-Макеевской агломерации. Теперь мы понимаем, что восстанавливать уже приходит очередь и Авдеевки», — заявил Пушилин в беседе с RT.

Он уточнил, что восстанавливаются и малые населенные пункты, такие как Волноваха.

Читайте также:

ВСУ ударили ракетами по Макеевке в ДНР, есть пострадавшие

Глава ДНР Пушилин доложил обстановку на Красноармейском направлении

Запасы лития и титана расположены на освобожденных землях в ДНР — Пушилин
#днр
#всу
#мариуполь
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Словакии извинились за голосование в ООН по резолюции об Украине
Глава канцелярии Гедра: хотим извиниться за поддержку резолюции по Украине
28 февраля 2025, 19:31

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Руководитель аппарата правительства Словакии Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за предложенную Киевом и европейскими странами резолюцию по Украине. Об этом информирует портал Dennikn.
«Хотим извиниться за данный результат», — сказал Гедра.

Во вторник, 25 февраля, Словацкая национальная партия потребовала у премьер-министра страны Роберта Фицо организовать проверку голосования представителя республики на Генеральной ассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по Украине. Партия также призвала премьера немедленно извиниться за произошедшее.

Напомним, соответствующая была принята 24 февраля текущего года. Документ поддержали 93 ​государства.

Читайте также:

Фицо высказался о транзите газа на Украину

В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа

Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»
#словакия
#украина
#оон
#страны
#партия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа
UnHerd: соглашение о ресурсах на Украине станет ловушкой для Трампа
28 февраля 2025, 19:08

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Соглашение о ресурсах на Украине станет для президента США Дональда Трампа ловушкой. Об этом сообщает UnHerd.
В материале говорится, что Для США данное соглашение крайне невыгодно: оно придаст участию Вашингтона в украинских делах на фоне тлеющей напряженности с Москвой окончательный и бесповоротный характер. Примечательно, что эта сделка также не позволит переложить часть ноши на Европу.

Примечательно, что США вряд ли получат много доходов, поскольку Киев значительно преувеличил запасы редкоземельных металлов.

Ранее сообщалось, что Украина и США пришли к соглашению в сделке по редкоземельным металлам без наличия там гарантий безопасности для Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Зеленский заявил о готовности заключить «взаимовыгодную» сделку с Трампом

Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля

В Раде попытаются снова восстановить легитимность Зеленского
#сша
#соглашение
#украина
#зеленский
#киев
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта истинная суть поездки Зеленского в США
Владимир Скачко : Зеленский приехал в США продавать Украину с потрохами
28 февраля 2025, 17:38

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы продать Украину с потрохами и остаться у власти. Так считает историк, журналист Владимир Скачко.
28 февраля Зеленский прилетит в Вашингтон для переговоров с Трампом. Во время встречи планируется подписать соглашение по редкоземельным металлам.

«Никогда в жизни с такой помпой, торжественно, эйфорически не обставляли полную продажу страны, с «потрохами» за гарантии личной безопасности ее самому "большому человеку" — лузеру, который, в свою очередь, привел ее в плачевное состояние», — заявил Скачко в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так, по его словам, Зеленский пускает пыль в глаза, чтобы скрыть истинную суть происходящего, которая заключается в том, чтобы «продать Украину с потрохами, а точнее, с недрами», подчеркнул эксперт.

Скачко добавил, что Зеленский летит, что продажа страны является идеальным вариантом для главы киевского режима, чтобы остаться у власти.

Читайте также:

Аналитик пояснила смену высказываний Трампа в адрес Зеленского

Медведчук раскрыл последствия возможной сделки США с Украиной

Трамп открестился от своих слов про диктатора о Зеленском
#сша
#эксперт
#соглашение
#продажа
#страны
#сделки
#глаза
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате