Фестиваль в Пушкинском объединил более 300 инвалидов, ветеранов СВО и молодых спортсменов

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»
Более 300 участников собрал фестиваль-форум «О, спорт, ты мир!», который прошёл в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда «Защитники Отечества».
Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»
Мероприятие объединило людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов спецоперации, членов семей погибших военнослужащих и молодёжь. Участники, среди которых были паралимпийцы и люди, получившие инвалидность в результате боевых ранений, продемонстрировали спортивные достижения и волю к победе. Особое внимание привлекла команда по волейболу сидя, созданная год назад по инициативе Ольги Ермаковой вместе с подмосковным Минспорта.
В Фонде «Защитники Отечества» видят важность адаптации ветеранов СВО к параолимпийскому спорту.
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Мероприятие объединило людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов спецоперации, членов семей погибших военнослужащих и молодёжь. Участники, среди которых были паралимпийцы и люди, получившие инвалидность в результате боевых ранений, продемонстрировали спортивные достижения и волю к победе. Особое внимание привлекла команда по волейболу сидя, созданная год назад по инициативе Ольги Ермаковой вместе с подмосковным Минспорта.
«Сегодняшний фестиваль – уникальное событие, объединившее людей разных поколений и с разным опытом, но с общей любовью к спорту и стремлением к здоровой жизни», — сказал председатель правления московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Московской области Игорь Гундеров.Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»
В Фонде «Защитники Отечества» видят важность адаптации ветеранов СВО к параолимпийскому спорту.
«Этот фестиваль – прекрасный пример того, как спорт помогает преодолеть трудности и найти новые цели. Мы гордимся участием в этом замечательном мероприятии и будем продолжать поддерживать подобные инициативы», – подчеркнула руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.Фестиваль «О, спорт, ты мир!» не только продемонстрировал спортивные достижения участников, но и стал площадкой для общения, обмена опытом и взаимной поддержки.
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Лора Луганская