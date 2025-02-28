Подмосковье поучаствует в «Международном инженерном чемпионате CASE-IN»

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В проекте «Международный инженерный чемпионат CASE-IN» поучаствует Подмосковье. Как отметили организаторы, он направлен выявить и поддержать специалистов, а также образовательные организации. Школьники смогут разработать свой инженерно-технический проект.
«Одним из направлений проекта является «Школьная лига» — соревнование среди школьников по решению кейсов и разработке проектов инженерно-технической направленности, ориентированное на популяризацию знаний о деятельности современных промышленных предприятий, оборудовании, инновационных, цифровых технологиях для осознанного выбора профессии, в том числе выбора будущего места обучения и поступления в ведущие университеты страны», — сказано в сообщении.Заявку на участие можно оставить на сайте проекта.
Ранее стало известно, что Подмосковье приглашают к участию в конкурсе «Культурная столица года». Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов