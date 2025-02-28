Подмосковье поучаствует в «Международном инженерном чемпионате CASE-IN»

В 2024 году в Павлово-Посадском городском округе после капитального ремонта открыли поликлинику Павлово-Посадской больницы и взрослую поликлинику в Электрогорске. В этом году начнёт работу ФАП в деревне Назарьево, рассказал глава муниципалитета Денис Семёнов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.