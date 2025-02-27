В Подмосковье стартует просветительский проект «Родительский час»

Фото: пресс-служба Минобра МО
Минобразования Московской области запускает онлайн-проект «Родительский час». Это цикл вебинаров для родителей по вопросам воспитания, возрастной психологии, детско-родительских отношений, здоровья безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В рубрике «Мнения эксперта» выступят психологи и педагоги. В рубрике «Родителям на заметку» эксперты Корпоративного университета развития образования представят рекомендации и памятки по вопросам воспитания. А в разделе «Вопрос? Ответ!» родители смогут направить видеообращения и получить разъяснения от экспертов», – рассказали в министерстве.Первый вебинар состоится 28 февраля в 15 часов. Он будет посвящён теме «Воспитательная среда интернета: ценности и угрозы». Эксперты обсудят механизмы защиты детей от негативного контента. Спикером выступит нейропсихолог, преподаватель психологии, лектор Российского общества «Знание» Лев Малазония. Модератором станет замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима.
Присоединиться к онлайн-встрече можно по ссылке. Прямая трансляция пройдёт во «ВКонтакте».
Запись вебинара будет доступна в телеграм-канале Корпоративного университета развития образования и официальной группе «ВКонтакте».
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