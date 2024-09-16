В Химках состоялась премьера спектакля «Русалочка»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В театре «Наш Дом» в городском округе Химки состоялась премьера детского спектакля «Русалочка», который привлек более 500 зрителей — как местных жителей, так и гостей города. Постановка была реализована в рамках проекта «Культура малой Родины», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Зрители стали свидетелями непростой судьбы Русалочки, главной героини, которая ради любви к принцу пожертвовала своей морской сущностью и хвостом, обменяв их на человеческие ноги. Юные зрители погрузились в волшебный мир морских обитателей, благодаря ярким декорациям, тематическим костюмам и красочному гриму.
Спектакль основан на знаменитой сказке датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Его посмотрели как дети старше восьми лет, так и взрослые.
Читайте также:
Вручаемая в Мытищах Премия Железкина стала международным фестивалем
На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке выступят 40 коллективов
Юбилейный фестиваль «Jazzовые сезоны» собрал более 16 тысяч гостей
Дайана Хусинова